Сначала русский язык появился в мультсериале "Хот Вилз: Газуй". Многие пользователи предположили, что это могло быть результатом партнерских договоренностей с компанией Mattel, которая является производителем "Хот Вилз", или что российская озвучка была записана задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

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На Netflix возвращается российский дубляж

Российский дубляж начал появляться еще в нескольких других проектах на платформе. Этот шаг вызвал возмущение среди украинской аудитории, которая рассчитывала на принципиальную позицию Netflix о прекращении работы с российским контентом в условиях войны.

На прошлой неделе состоялась премьера фильма "Атлас" с Дженнифер Лопес, где также была доступна российская озвучка. Это вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Многие считают такую политику неприемлемой, поскольку Россия ведет агрессивную войну против Украины.

Кроме того, российская озвучка стала доступной для других проектов, таких как фильм "Вуди Вудпекер едет в лагерь" и новый сезон сериала "Бриджертоны". Эти случаи еще больше обострили критику со стороны украинской аудитории, которая ожидала от Netflix большей солидарности с Украиной в условиях войны.

Что говорят об этом решении Netflix

Netflix не предоставил никаких анонсов или комментариев о возвращении дубляжа. Озвучка на русском языке происходит при участии компании Videofilm International, которая имеет свою регистрацию в Израиле.

Еще в начале большой войны, 30 мая, представитель Netflix в комментарии для агентства AFP сообщил, что компания планирует покинуть рынок России. 1 марта Netflix прекратил трансляцию российских федеральных каналов. А 6 марта компания приостановила свою деятельность в России в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, Netflix удалила свое приложение из App Store и Google Play.