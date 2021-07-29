Такое решение платформа приняла из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса Дельта, впервые обнаруженного в Индии. Об этом сообщает Deadline.

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Новые стандарты были согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров – Американской федерацией художников телевидения и радио (SAG-AFTRA), профсоюзами и другими отраслевыми организациями.

Известно, что Netflix сделает некоторые исключения из новой политики вакцинации по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Подробностей относительно этих исключений нет. Однако, есть слухи, что вакцинация не будет обязательной для актеров сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

Какие еще компании потребуют от сотрудников быть вакцинированными против COVID-19

Сотрудники Google и Facebook в США должны быть привиты от коронавируса перед тем, как вернуться к работе в офисах.

Google

На днях гендиректор Google Сундар Пичаи сообщил работникам, что вакцинация будет обязательным условием для возвращения в офисы.

"Как сообщается, требование Google о вакцинации будет распространяться на сотрудников офисов США "в ближайшие недели" и других регионов "в ближайшие месяцы". Google отложит официальное возвращение в офисы с сентября до 18 октября, поскольку в США продолжает распространяться штамм Дельта COVID-19", – отмечает The Verge.

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Facebook

"То, как мы будем применять эту политику, будет зависеть от местных условий и норм. У нас будет отдельный порядок для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским или иным причинам, и мы будем оценивать наш подход в других регионах по мере развития ситуации", – заявила вице-президент Facebook Лори Голер.

Facebook планирует полностью открыть офисы для сотрудников в США в октябре 2021 года.