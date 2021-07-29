Таке рішення платформа ухвалила через стрімке поширення нового штаму коронавірусу Дельта, вперше виявленого в Індії. Про це повідомляє Deadline.
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Нові стандарти були узгоджені з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів – Американською федерацією художників телебачення і радіо (SAG-AFTRA), профспілками та іншими галузевими організаціями.
Які ще компанії вимагатимуть від працівників бути вакцинованими проти COVID-19
Співробітники Google та Facebook у США повинні також бути щеплені від коронавірусу перед тим, як повернутися до роботи в офісах.
Днями гендеректор Google Сундар Пічаї повідомив працівникам, що вакцинація буде обов’язковою умовою для повернення в офіси.
"Як повідомляється, вимога Google щодо вакцинації поширюватиметься на працівників офісів США "найближчими тижнями" та інших регіонів "найближчими місяцями". Google відкладе офіційне повернення до офісів з вересня до 18 жовтня, оскільки у США продовжує розповсюджуватись штам Дельта COVID-19", – зазначає The Verge.
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"Те, як ми будемо застосовувати цю політику, буде залежати від місцевих умов та норм. У нас буде окремий порядок для тих, хто не може бути вакцинований з медичних чи інших причин, і ми будемо оцінювати наш підхід в інших регіонах по мірі розвитку ситуації", – заявила віцепрезидентка Facebook Лорі Голер.
Facebook планує повністю відкрити офіси для працівників в США у жовтні 2021 року.