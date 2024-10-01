Главную роль лидера банды Томми Шелби снова будет исполнять ирландский актер Киллиан Мерфи, который получил огромное признание за мастерскую игру этого персонажа. Фанаты уже активно обсуждают возможные сюжетные линии и возвращение любимых персонажей на Netflix.

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Netflix будет снимать полнометражный фильм "Острые Картузы": подробности

Полнометражный фильм "Острые козырьки", который снимает Netflix, обещает стать продолжением культового сериала и уже собирает вокруг себя немало ожиданий.

Режиссером ленты выступил Том Гарпер, который ранее руководил несколькими эпизодами оригинального сериала. Благодаря его предыдущему опыту с сериалом, можно ожидать, что фильм сохранит стиль и дух истории, которая покорила зрителей по всему миру.

За написание сценария отвечает Стивен Найт, британский кинематографист и создатель "Острых козырьков", что гарантирует, что любимые персонажи получат достойное продолжение. Важную роль в процессе создания фильма играют также продюсеры Кэрин Мандабах и Гай Хили, которые уже давно работают над проектом. Вместе с ними над фильмом работают исполнительные продюсеры Дэвид Косс, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мейсон.

Томми Шелби вернулся. Киллиан Мерфи и Стивен Найт воссоединились на съемочной площадке, когда официально стартует производство будущего фильма Netflix,

– анонсировала стриминговая платформа.

Главный актер Киллиан Мерфи, который исполнит роль Томми Шелби, уже поделился своим восторгом от возвращения к роли.

Кажется, Томми Шелби не закончил со мной... Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Гарпером над киноверсией "Острые козырьки". Это для фанатов,

– отметил Мерфи.

Поэтому новая лента создается не только как финал истории, а и как подарок для преданных поклонников.