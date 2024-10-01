Головну роль лідера банди Томмі Шелбі знову виконуватиме ірландський актор Кілліан Мерфі, який отримав величезне визнання за майстерну гру цього персонажа. Фанати вже активно обговорюють можливі сюжетні лінії та повернення улюблених персонажів на Netflix.

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Netflix зніматиме повнометражний фільм "Гострі Картузи": подробиці

Повнометражний фільм "Гострі картузи", який знімає Netflix, обіцяє стати продовженням культового серіалу і вже збирає навколо себе чимало очікувань.

Режисером стрічки виступив Том Гарпер, який раніше керував кількома епізодами оригінального серіалу. Завдяки його попередньому досвіду з серіалом, можна очікувати, що фільм збереже стиль і дух історії, яка підкорила глядачів по всьому світу.

За написання сценарію відповідає Стівен Найт, британський кінематографіст і творець "Гострих картузів", що гарантує, що улюблені персонажі отримають гідне продовження. Важливу роль у процесі створення фільму відіграють також продюсери Керін Мандабах та Гай Хілі, які вже давно працюють над проєктом. Разом із ними над фільмом працюють виконавчі продюсери Девід Косс, Джеймі Глейзбрук, Ендрю Уоррен та Девід Мейсон.

Томмі Шелбі повернувся. Кілліан Мерфі та Стівен Найт возз'єдналися на знімальному майданчику, коли офіційно стартує виробництво майбутнього фільму Netflix,

– анонсувала стримінгова платформа.

Головний актор Кілліан Мерфі, який виконає роль Томмі Шелбі, вже поділився своїм захопленням від повернення до ролі.

Здається, Томмі Шелбі не закінчив зі мною... Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострі картузи". Це для фанатів,

– зазначив Мерфі.

Тому нова стрічка створюється не лише як фінал історії, а і як подарунок для відданих шанувальників.