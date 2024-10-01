"Острые Картузы" возвращаются на Netflix: опубликовали первые фото со съемок

Netflix официально объявил о продолжении популярного сериала "Острые козырьки" в формате полнометражного фильма. Эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников криминальной драмы, которая получила мировую известность благодаря своему неповторимому стилю, увлекательному сюжету и ярким персонажам.

Главную роль лидера банды Томми Шелби снова будет исполнять ирландский актер Киллиан Мерфи, который получил огромное признание за мастерскую игру этого персонажа. Фанаты уже активно обсуждают возможные сюжетные линии и возвращение любимых персонажей на Netflix.

Рекомендуем Самый громкий секс-скандал Голливуда: кто из звезд-актеров причастен к преступлениям Diddy

Netflix будет снимать полнометражный фильм "Острые Картузы": подробности

Полнометражный фильм "Острые козырьки", который снимает Netflix, обещает стать продолжением культового сериала и уже собирает вокруг себя немало ожиданий.

Режиссером ленты выступил Том Гарпер, который ранее руководил несколькими эпизодами оригинального сериала. Благодаря его предыдущему опыту с сериалом, можно ожидать, что фильм сохранит стиль и дух истории, которая покорила зрителей по всему миру.

За написание сценария отвечает Стивен Найт, британский кинематографист и создатель "Острых козырьков", что гарантирует, что любимые персонажи получат достойное продолжение. Важную роль в процессе создания фильма играют также продюсеры Кэрин Мандабах и Гай Хили, которые уже давно работают над проектом. Вместе с ними над фильмом работают исполнительные продюсеры Дэвид Косс, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мейсон.

Томми Шелби вернулся. Киллиан Мерфи и Стивен Найт воссоединились на съемочной площадке, когда официально стартует производство будущего фильма Netflix,

– анонсировала стриминговая платформа.

Главный актер Киллиан Мерфи, который исполнит роль Томми Шелби, уже поделился своим восторгом от возвращения к роли.

Кажется, Томми Шелби не закончил со мной... Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Гарпером над киноверсией "Острые козырьки". Это для фанатов,

– отметил Мерфи.

Поэтому новая лента создается не только как финал истории, а и как подарок для преданных поклонников.