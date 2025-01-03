На Netflix выйдет собственное кулинарное шоу Меган Маркл: когда ждать премьеру

Компания Netflix анонсировала новое лайфстайл-шоу под названием "С любовью, Меган". В ленте ведущей и исполнительным продюсером выступает герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix. По словам представителей стриминговой платформы, шоу "С любовью, Меган" станет прекрасной возможностью для зрителей увидеть герцогиню в новом амплуа.

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Меган Маркл сыграла в сериале "С любовью, Меган": что известно

Премьера нового сериала на Netflix состоится 15 января, и этот проект уже вызывает большой интерес среди зрителей.

В ленте Меган поделится своими личными советами и идеями, в частности на тему стиля жизни, подчеркивая важность творческого подхода вместо стремления к идеалу. Она призывает зрителей искать красоту в повседневных вещах, даже в самых неожиданных моментах, и показывает, как легко можно создать замечательные результаты с помощью простых и доступных средств.

Меган и ее гости погружаются в различные задачи – от работы на кухне и в саду до других творческих процессов. Она приглашает зрителей вместе с ней выполнять эти действия, вместе с ближайшими друзьями и членами семьи.

Я так рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как мне понравилось его снимать. Желаю вам всем фантастического Нового года! Спасибо нашей замечательной команде и команде Netflix. Бесконечно благодарна за поддержку и веселье!

– написала герцогиня Сассекская.

"С любовью, Меган": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал состоит из 8 серий, каждая из которых длится 33 минуты, что делает его идеальным для просмотра за короткое время. Одним из самых интересных аспектов шоу является участие в нем близких друзей Меган. Среди них – ее визажист Дэниел Мартин, фотограф Дельфина Блакер, а также принц Гарри, который присоединяется к некоторым эпизодам.