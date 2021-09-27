Сюжет фильма "Армия воров"

Продолжение расскажет историю за 6 лет до легендарных событий в Неваде (оригинальный фильм "Армия мертвецов") и осветит масштабное ограбление в центре Берлина. События фильма развернутся в первые дни зомби-апокалипсиса.

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История расскажет о специалисте по взламыванию замков Людвига Дитере. Вора нанимает таинственная женщина, чтобы совершить кражу вместе с командой других воров.

Актеры и премьера фильма

К актерскому составу присоединились:

Натали Эммануэль;

Стюарт Мартин;

Руби О. Фи;

Гуз Кхан;

Джонатан Коэн;

Трент Гарретт и другие.

За музыку отвечает Ханс Циммер, а за сценарий – Шей Геттон ("Армия мертвецов").

Постановщиком, также сыгравшим главную роль, стал Маттиас Швайгхефер. Его можно было увидеть в той же "Армии мертвецов".

Премьера "Армии воров" состоится на платформе Netflix уже 29 октября 2021 года.

Официальный трейлер фильма "Армия воров": смотрите видео онлайн