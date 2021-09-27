Сюжет фільму "Армія злодіїв"

Продовження розповість історію за 6 років до легендарних подій у Неваді (оригінальний фільм "Армія мерців") та висвітлить масштабне пограбування у центрі Берліна. Події фільму розгорнуться у перші дні зомбі-апокаліпсису.

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Історія розповість про фахівця зі зламування замків Людвіга Дітера. Злодія наймає таємнича жінка, аби здійснити крадіжку разом з командою інших крадіїв.

Актори та прем'єра фільму

До акторського складу приєдналися:

Наталі Еммануель;

Стюарт Мартін;

Рубі О. Фі;

Гуз Кхан;

Джонатан Коен;

Трент Гарретт та інші.

За музику відповідає Ханс Циммер, а за сценарій – Шей Геттон ("Армія мерців").

Постановником, який також зіграв головну роль, став Маттіас Швайгхефер. Його можна було побачити в тій же "Армії мерців".

Прем'єра "Армії злодіїв" відбудеться на платформі Netflix вже 29 жовтня 2021 року.

Офіційний трейлер фільму "Армія злодіїв": дивіться відео онлайн