Netflix выпустил первый трейлер "Армии воров" – приквела "Армии мертвецов" Зака Снайдера

27 сентября 2021 , 17:30
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Источник:

24 канал

Стриминговая платформа Netflix в рамках собственного онлайн-мероприятия TUDUM представила первый трейлер фильма "Армия воров". Вместе с трейлером также раскрыли точную дату выхода фильма.

Сюжет фильма "Армия воров"

Продолжение расскажет историю за 6 лет до легендарных событий в Неваде (оригинальный фильм "Армия мертвецов") и осветит масштабное ограбление в центре Берлина. События фильма развернутся в первые дни зомби-апокалипсиса.

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История расскажет о специалисте по взламыванию замков Людвига Дитере. Вора нанимает таинственная женщина, чтобы совершить кражу вместе с командой других воров.

Актеры и премьера фильма

К актерскому составу присоединились:

  • Натали Эммануэль;
  • Стюарт Мартин;
  • Руби О. Фи;
  • Гуз Кхан;
  • Джонатан Коэн;
  • Трент Гарретт и другие.

За музыку отвечает Ханс Циммер, а за сценарий – Шей Геттон ("Армия мертвецов").

Постановщиком, также сыгравшим главную роль, стал Маттиас Швайгхефер. Его можно было увидеть в той же "Армии мертвецов".

Премьера "Армии воров" состоится на платформе Netflix уже 29 октября 2021 года.

Официальный трейлер фильма "Армия воров": смотрите видео онлайн

 

Автор: Богдана Ткачук