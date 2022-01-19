Премьера исторического шоу запланирована на 25 февраля 2022 года. Напомним, что оригинальный сериал "Викинги" появился на экранах в 2013 году и выходил до 2019 года. Шоу получило в общей сложности 89 эпизодов и шесть сезонов.
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О чем будет продолжение "Викингов"
Продолжение рассказа о новых главных героях эпической саги и о легендарных приключениях викингов. События сериала "Викинги: Вальгалла" развернутся через 100 лет после финала оригинального шоу.
Все эпизоды "Викинги: Вальгалла" выйдут на Netflix одновременно. В них можно будет увидеть:
- Сэма Корлетта;
- Фриду Густавссон;
- Лео Сутера;
- Брэдли Фригарда;
- Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;
- Дэвида Оукса;
- Лауру Берлин;
- и Кэролин Хендерсон.
В видео можно увидеть некоторых героев предстоящего шоу, например короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эриксона, а также Эдмунда Железнобокого и Харальда Сигурдссона. Тизер демонстрирует сцены обороны Лондона от данов в начале ХІ века.
Создатели "Викингов" Майкл Херст и Джеб Стюарт приняли участие в разработке проекта как исполнительные продюсеры. Стюарт также стал шоураннером сериала. Режиссерами выступили Стив Сэйнт Леджер, Нильс Арден плев и Ханна Квинн.
"Викинги: Вальгалла": смотрите тизер онлайн