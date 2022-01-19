Прем'єру історичного шоу заплановано на 25 лютого 2022 року. Нагадаємо, що оригінальний серіал "Вікінги" з'явився на екранах у 2013 році та виходив до 2019 року. Шоу отримало отримало загалом 89 епізодів та шість сезонів.
Цікаво Коли на кону життя: добірка психологічних драм про ігри на виживання
Про що буде продовження "Вікінгів"
Продовження розповість про нових головних героїв епічної саги та про легендарні пригоди вікінгів. Події серіалу "Вікінги: Вальгалла" розгорнуться через 100 років після фіналу оригінального шоу.
Усі епізоди "Вікінги: Вальгалла" вийдуть на Netflix одночасно. У них можна буде побачити:
- Сема Корлетта;
- Фріду Густавссон;
- Лео Сутера;
- Бредлі Фрігарда;
- Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;
- Девіда Оукса;
- Лауру Берлін;
- і Керолін Хендерсон.
У відео можна побачити деяких героїв майбутнього шоу, наприклад короля Кнуда Великого, мореплавця Лейфа Ерікссона, а також Едмунда Залізнобокого та Харальда Сігурдссона. Тизер демонструє сцени оборони Лондона від данів на початку ХІ століття.
Творці "Вікінгів" Майкл Херст та Джеб Стюарт взяли участь у розробці проєкту як виконавчі продюсери. Стюарт також став шоуранером серіалу. Режисерами виступили Стів Сейнт Леджер, Нільс Арден Плєв та Ханна Квінн.
"Вікінги: Вальгалла": дивіться тизер онлайн