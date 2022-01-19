Netflix выпустил тизер-трейлер сериала-продолжение "Викинги: Вальгалла"

Стриминговая платформа Netflix на своем официальном YouTube-канале опубликовала новый тизер-трейлер к сериалу-продолжение "Викинги: Вальгалла". Сериал станет прямым продолжением оригинальных "Викингов".

Премьера исторического шоу запланирована на 25 февраля 2022 года. Напомним, что оригинальный сериал "Викинги" появился на экранах в 2013 году и выходил до 2019 года. Шоу получило в общей сложности 89 эпизодов и шесть сезонов.

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О чем будет продолжение "Викингов"

Продолжение рассказа о новых главных героях эпической саги и о легендарных приключениях викингов. События сериала "Викинги: Вальгалла" развернутся через 100 лет после финала оригинального шоу.

Все эпизоды "Викинги: Вальгалла" выйдут на Netflix одновременно. В них можно будет увидеть:

Сэма Корлетта;

Фриду Густавссон;

Лео Сутера;

Брэдли Фригарда;

Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;

Дэвида Оукса;

Лауру Берлин;

и Кэролин Хендерсон.

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В видео можно увидеть некоторых героев предстоящего шоу, например короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эриксона, а также Эдмунда Железнобокого и Харальда Сигурдссона. Тизер демонстрирует сцены обороны Лондона от данов в начале ХІ века.

Создатели "Викингов" Майкл Херст и Джеб Стюарт приняли участие в разработке проекта как исполнительные продюсеры. Стюарт также стал шоураннером сериала. Режиссерами выступили Стив Сэйнт Леджер, Нильс Арден плев и Ханна Квинн.

"Викинги: Вальгалла": смотрите тизер онлайн