Режиссером и автором сценария картины выступил двукратный номинант на кинопремию "Оскар" Жан-Пьер Жене. Зрителям он больше всего известен своей работой над культовым фильмом "Амели" 2001 года.

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О чем сюжет фильма "Большой баг"

В 2045 году почти всю работу выполняет искусственный интеллект – даже дома у героини Алисы, которая привыкла придерживаться классических манер и стиля жизни. Когда начинается восстание машин, андроиды закрывают ее дом ради безопасности с ее гостями внутри.

В ролях сыграли актеры:

Эльза Зильберштейн;

Изабель Нанти;

Стефан Де Гродт

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Стоит отметить, что атмосфера трейлера в целом напоминает первую серию сериала "Любовь, смерть и роботы", так что зрителям стоит ожидать похожий юмор.

"Большой баг": смотрите трейлер фильма