Режисером та автором сценарію картини виступив дворазовий номінант на кінопремію "Оскар" Жан-П'єр Жене. Глядачам він найбільше відомий своєю роботою над культовим фільмом "Амелі" 2001 року.

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Про що сюжет фільму "Бігбаг"

У 2045 році майже всю роботу виконує штучний інтелект – навіть вдома у героїні Аліси, яка звикла притримуватися класичних манер та стилю життя. Коли починається повстання машин, андроїди зачиняють її будинок заради безпеки з її гостями всередині.

У ролях зіграли актори:

  • Ельза Зільберштейн;
  • Ізабель Нанті;
  • Стефан Де Ґродт

Варто зазначити, що атмосфера трейлеру загалом нагадує першу серію серіалу "Любов, смарть та роботи", тож глядачам варто очікувати на схожий гумор.

"Бігбаг": дивіться трейлер фільму