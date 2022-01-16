Netflix выпустил трейлер комедии "Большой баг" от режиссера "Амели"
Источник:24 канал
Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер будущей комедии "Большой баг". Премьера фильма запланирована на 11 февраля 2022 года.
Режиссером и автором сценария картины выступил двукратный номинант на кинопремию "Оскар" Жан-Пьер Жене. Зрителям он больше всего известен своей работой над культовым фильмом "Амели" 2001 года.
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О чем сюжет фильма "Большой баг"
В 2045 году почти всю работу выполняет искусственный интеллект – даже дома у героини Алисы, которая привыкла придерживаться классических манер и стиля жизни. Когда начинается восстание машин, андроиды закрывают ее дом ради безопасности с ее гостями внутри.
В ролях сыграли актеры:
- Эльза Зильберштейн;
- Изабель Нанти;
- Стефан Де Гродт
Стоит отметить, что атмосфера трейлера в целом напоминает первую серию сериала "Любовь, смерть и роботы", так что зрителям стоит ожидать похожий юмор.
"Большой баг": смотрите трейлер фильма