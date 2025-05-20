Важной частью фильма является его начало, ведь оно задает тон, показывает главных героев и должно захватить внимание зрителя. Часто вступительные сцены могут создать у зрителей ожидание, которое потом не оправдывается. Кино 24 расскажет о лентах, которые хорошо начинались, но недостатки их испортили.

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"Отряд самоубийц"

Супергеройский фильм рассказывает о преступниках, с которыми подписывает соглашение секретное правительственное агентство. В обмен на свободу они должны отправиться на миссию, где нет шансов выжить. Но антигерои не планируют сдаваться.

Интересный замысел, яркое и эффективное промо уступило недоработанному и непоследовательному сюжету, скучным и плохо раскрытым персонажам. Первые сцены фильма не оправдывают то, чем все завершается.

"Отряд самоубийц": смотрите трейлер онлайн

"Индиана Джонс и Колесо судьбы"

Фильм рассказывает о постаревшем Индиане Джонсе, которого посещает его крестная дочь. Она втягивает археолога в поиски реликвии Архимеда, который может перемещать во времени. За этим механизмом охотятся нацисты, поэтому теперь дело Индианы Джонса в опасности.

Лента начинается с интересных отсылок ко Второй мировой войне, напоминающих предыдущие фильмы Стивена Спилберга. Но в дальнейшем все идет на спад и картина превращается в старые версии "Индианы Джонса". Картина провалилась в прокате. Это лишь доказало, что франшиза задержалась слишком долго.

"Индиана Джонс и Колесо судьбы": смотрите трейлер онлайн

"Призрак в доспехах"

Научно-фантастический фильм рассказывает о женщине-киборге, целью которого является остановить опасного хакера. Это игровой римейк с японской анимации. Вступительная сцена, где главная героиня в исполнении Скарлетт Йохансон перехватывает преступников, была зрелищной и напоминала экшн-игры.

Но остальной фильм выглядел банальной и устаревшей переделкой аниме. Критики называют главной проблемой "Призрака в броне" то, что построение мира в таком формате никогда не сможет быть на уровне с тем, что лучше реализовать через анимацию.

"Призрак в доспехах": смотрите трейлер онлайн