После 9 лет перерыва: вышел трейлер "Неудержимых 4" из Меган Фокс, Сталлоне и Стейтемом

Компания Lionsgate опубликовала трейлер долгожданного боевика "Неудержимые 4". В главные роли вернутся Джейсон Стейтем, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне.

"Неудержимые 4" выйдут осенью, 22 сентября, это 9 лет после премьеры 3 части. Режиссером фильма стал бывший каскадер Скотт Во ("Миссия на двоих", "Жажда скорости", "Закон доблести"), сообщает 24 Канал.

Смотрите также Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix за последние 2 года

"Неудержимые 4": сюжет и трейлер

"Неудержимые" снова расскажут историю группы ветеранов-наемников, но в этот раз главным героем будет Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стейтема, вместо Сильвестра Сталлоне. В фильме также сыграли:

"50 Cent" Джексон,

Меган Фокс,

Дольф Лундгрен,

Тони Джаа,

Ико Ювайс,

Ранды Кутюр,

Энди Гарсиа,

Джейкоб Скипио.

В двухминутном трейлере показали все элементы, характерные для классического боевика – драки, перестрелки и погони.

"Неудержимые 4": смотрите трейлер

Что известно о франшизе "Неудержимые" Медиафраншиза основана на одноименной серии американских боевиков, созданных компанией Millennium Media. Серия состоит из четырех фильмов: "Неудержимые" (2010 год), "Неудержимые 2" (2012 год), "Неудержимые 3" (2014 год) и "Неудержимые 4" (2023 год). Несмотря на смешанные отзывы, первые три фильма были коммерчески успешными, собрав в прокате более 800 миллионов долларов. Франшиза также включает в себя ряд видеоигр, комиксов и другой продукции.

Несмотря на санкции Голливуда, "Неудержимые 4" тоже выйдут в России. Тем более, российский прокатчик Global Film подтвердил, что "Неудержимые 4" начнут показывать в российских кинотеатрах днем раньше, чем в остальном мире, 21 сентября.