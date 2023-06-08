После 9 лет перерыва: вышел трейлер "Неудержимых 4" из Меган Фокс, Сталлоне и Стейтемом
Компания Lionsgate опубликовала трейлер долгожданного боевика "Неудержимые 4". В главные роли вернутся Джейсон Стейтем, Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне.
"Неудержимые 4" выйдут осенью, 22 сентября, это 9 лет после премьеры 3 части. Режиссером фильма стал бывший каскадер Скотт Во ("Миссия на двоих", "Жажда скорости", "Закон доблести"), сообщает 24 Канал.
Смотрите также Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix за последние 2 года
"Неудержимые 4": сюжет и трейлер
"Неудержимые" снова расскажут историю группы ветеранов-наемников, но в этот раз главным героем будет Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стейтема, вместо Сильвестра Сталлоне. В фильме также сыграли:
- "50 Cent" Джексон,
- Меган Фокс,
- Дольф Лундгрен,
- Тони Джаа,
- Ико Ювайс,
- Ранды Кутюр,
- Энди Гарсиа,
- Джейкоб Скипио.
В двухминутном трейлере показали все элементы, характерные для классического боевика – драки, перестрелки и погони.
"Неудержимые 4": смотрите трейлерЗаметьте. Несмотря на санкции Голливуда, "Неудержимые 4" тоже выйдут в России. Тем более, российский прокатчик Global Film подтвердил, что "Неудержимые 4" начнут показывать в российских кинотеатрах днем раньше, чем в остальном мире, 21 сентября.