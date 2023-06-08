"Нестримні 4" вийдуть восени, 22 вересня, це 9 років після прем’єри 3 частини. Режисером фільму став колишній каскадер Скотт Во ("Місія на двох", "Жага швидкості", "Закон доблесті"), повідомляє 24 Канал.
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"Нестримні 4": сюжет і трейлер
"Нестримні" знову розкажуть історію групи ветеранів-найманців, але на цей раз головним героєм буде Лі Крістмас у виконанні Джейсона Стейтема, замість Сильвестра Сталлоне. У фільмі також зіграли:
- "50 Cent" Джексон,
- Меган Фокс,
- Дольф Лундгрен,
- Тоні Джаа,
- Іко Ювайс,
- Ранди Кутюр,
- Енді Гарсіа,
- Джейкоб Скіпіо.
У двохвилинному трейлері показали всі елементи, які характерні для класичного бойовика – бійки, перестрілки та погоні.
"Нестримні 4": дивіться трейлер