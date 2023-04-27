6 неожиданных фактов о турецком сериале "Неверный", которые вы могли не знать

Телеканал "1+1 Украина" показал первую серию турецкого сериала "Неверный" (Sadakatsiz), рассказывающий историю супружеской измены и стремление мести. Узнайте интересные факты о сериале на Кино 24.

Сериал выходит по будням в 17:10. Главную роль сыграла Джансу Дере, знакомая поклонникам турецких сериалов, как актриса, исполнявшая роли наложницы Султана Сулеймана и соперницы Гюррем-Султан в известном сериале "Великий век. Роксолана".

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Интересные факты о турецком сериале "Неверный"

Сериал "Неверный" является турецкой адаптацией британского психологического триллера "Доктор Фостер". Он рассказывает историю Асие, которая любит своего мужа Волкана, но после того, как нашла на его шарфе волосы другой женщины, стала сомневаться в его верности. Главная героиня находится в поисках ответов и часто представляет сценарии того, как она отомстит, если мужчина действительно ее изменяет. В первом сезоне 31 серия, во втором – 60.

Джансу поделилась, что играя роль Асии в фильме, она чувствовала себя немного уставшей, но в то же время актриса убеждена, что ее персонаж очень чувствительная и добрая женщина, которая делает все возможное для достижения счастья.

Джанер Джиндорук, играющий роль мужа Ассии – Волкана, считает, что справился со своей ролью отлично. Актер открыто осуждает мужчин, живущих так, как его герой. После показа некоторых сцен, в соцсетях начали распространяться негативные комментарии в адрес актера, поскольку большинство зрителей не могли понимать отличия между ролью Джанера и его личной жизнью. Актриса Мелис Сезен также испытала волны критики из-за своей роли любовницы Джанера.

Кадр из сериала "Неверный" / Телеканал "1+1 Украина"

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Сериал "Неверный" известен не только в Турции, но и за ее пределами. Испания оказалась особой поклонницей шоу в 2020 году, сделав его самым популярным зарубежным сериалом.

Проект получил 7 номинаций на премию "Золотая бабочка-2021" в таких категориях, как "Лучший сериал", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и другие. Кроме того, он был номинирован на две категории премии "Золотая бабочка-2022". Сериал был адаптирован в нескольких странах, включая Великобританию, Францию, Индию, Южную Корею, Филиппины и другие.

Шоу было снято в Стамбуле и Текирдаге. Кроме того, существует корейская адаптация этого сериала, которая называется "Мир супружеской пары" или "Жизнь в браке".

Кадр из сериала "Неверный" / Телеканал "1+1 Украина"