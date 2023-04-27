Серіал виходить по буднях о 17:10 годині. Головну роль зіграла Джансу Дере, знайома прихильникам турецьких серіалів, як актриса, що виконувала ролі наложниці Султана Сулеймана та суперниці Гюррем-Султан у відомому серіалі "Величне століття. Роксолана".

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Цікаві факти про турецький серіал "Невірний"

Серіал "Невірний" є турецькою адаптацією британського психологічного трилера "Доктор Фостер". Він розповідає історію Асіє, яка кохає свого чоловіка Волкана, але після того, як знайшла на його шарфі волосся іншої жінки, стала сумніватися у його вірності. Головна героїня перебуває у пошуках відповідей і часто уявляє сценарії того, як вона помститься, якщо чоловік справді її зраджує. У першому сезоні 31 серія, у другому – 60.

Джансу поділилася, що граючи роль Асії у фільмі, вона почувалася трохи втомленою, але водночас акторка переконана, що її персонаж є дуже чутливою та доброю жінкою, яка робить все можливе для досягнення щастя.

Джанер Джиндорук, який грає роль чоловіка Асії – Волкана, вважає, що впорався зі своєю роллю чудово. Актор відкрито засуджує чоловіків, які живуть так, як його герой. Після показу деяких сцен, в соцмережах почали поширюватися негативні коментарі на адресу актора, оскільки більшість глядачів не могли розуміти відмінності між роллю Джанера та його особистим життям. Акторка Меліс Сезен також зазнала хвилі критики через свою роль коханки Джанера.

Кадр зі серіалу "Невірний" / Телеканал "1+1 Україна"

Цікаво 10 найпопулярніших серіалів Netflix: що подивитися на вихідних

Серіал "Невірний" відомий не лише в Туреччині, а й за її межами. Іспанія виявилася особливою прихильницею шоу у 2020 році, зробивши його найпопулярнішим закордонним серіалом.

Проєкт отримав 7 номінацій на премію "Золотий метелик-2021" у таких категоріях, як "Найкращий серіал", "Найкраща акторка", "Найкращий сценарій" та інші. Крім того, він був номінований на дві категорії премії "Золотий метелик-2022". Серіал було адаптовано у кількох країнах, зокрема Великій Британії, Франції, Індії, Південній Кореї, Філіппінах та інших.

Шоу було знятий в Стамбулі та Текірдагі. Крім того, існує корейська адаптація цього серіалу, яка називається "Світ одруженої пари" або "Життя у шлюбі".

Кадр зі серіалу "Невірний" / Телеканал "1+1 Україна"