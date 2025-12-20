Они отдали свои жизни за свободу и независимость Украины. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские кинодеятели погибли в 2025 году.

Кто из украинских кинодеятелей погиб в 2025 году?

Андрей Синишин

26-летний украинский актер львовских театров Андрей Синишин погиб на войне. Об этом стало известно в сентябре 2025 года. Сначала его считали без вести пропавшим, однако впоследствии информацию о гибели подтвердили в театре "И люди, и куклы" и в театре имени Леся Курбаса.

Юрий Фелипенко

15 июня 2025 года сеть всколыхнула информация о том, что на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Зрители знают его по роли в сериале "Обещание Богу", а также по большому количеству ролей в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.

Он присоединился к Вооруженным силам Украины в 2024 году и служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес". О тяжелой утрате сообщила его жена Екатерина Мотрич.

Назар Малик

22 мая 2025 года погиб украинский актер, историк и офицер ВСУ Назар Малик. Это произошло во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. Известно, что он родился в Крыму, а в 2018 году завершил военную кафедру. В 2024 году Назар добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. К сожалению, он погиб, борясь за свободу нашей земли.

Максим Нелипа

Украинский актер, телеведущий, шоумен и военный Максим Нелипа также погиб на фронте. Это произошло 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Известно, что он был частью Сил беспилотных систем. Максим присоединился к ВСУ в начале полномасштабной войны в Украине.

О тяжелой утрате сообщил его брат Андрей Нелипа.

Ярослав Швец

Украинский актер Ярослав Швец, который появился в небольшой роли в кино, также умер в 2025 году. Он получил тяжелые ранения на фронте, ведь служил военным сапером. 2 мая 2025 года Ярослав получил ранение, после чего его как можно быстрее доставили в Германию – в одну из лучших клиник для лечения такого типа травм. Однако 9 мая 26-летний Ярослав Швец умер.

Роман Плахотник

Свою жизнь за свободу Украины отдал украинский ассистент кинооператора и военный Роман Плахотник. Он стал на защиту Украины с начала большой войны. Еще в 2023 году он был награжден нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой Крест". В 2024 году получил звание сержанта ВСУ.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным всех погибших героев и благодарность за большую жертву, которую они отдали ради независимости Украины.