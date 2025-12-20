Вони віддали свої життя за волю й незалежність України. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські кінодіячі загинули у 2025 році.

Теж важливо Не змогли бути осторонь: хто з відомих людей пішов служити у 2025 році

Хто з українських кінодіячів загинув у 2025 році?

Андрій Синишин

26-річний український актор львівських театрів Андрій Синишин загинув на війні. Про це стало відомо у вересні 2025 року. Спочатку його вважали безвісти зниклим, однак згодом інформацію про загибель підтвердили в театрі "І люди, і ляльки" та в театрі імені Леся Курбаса.

Юрій Феліпенко

15 червня 2025 року мережу сколихнула інформація про те, що на фронті загинув український актор Юрій Феліпенко. Глядачі знають його за роллю в серіалі "Обіцянка Богу", а також за великою кількістю ролей у Київському академічному драматичному театрі на Подолі.

Він долучився до Збройних сил України у 2024 році та служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". Про тяжку втрату повідомила його дружина Катерина Мотрич.

Назар Малік

22 травня 2025 року загинув український актор, історик та офіцер ЗСУ Назар Малік. Це сталося під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Відомо, що він народився в Криму, а у 2018 році завершив військову кафедру. У 2024 році Назар добровільно долучився до лав Збройних Сил України. На жаль, він загинув, виборюючи свободу нашої землі.

Максим Неліпа

Український актор, телеведучий, шоумен і військовий Максим Неліпа також загинув на фронті. Це сталося 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Відомо, що він був частиною Сил безпілотних систем. Максим долучився до ЗСУ на початку повномасштабної війни в Україні.

Про тяжку втрату повідомив його брат Андрій Неліпа.

Ярослав Швець

Український актор Ярослав Швець, який з'явився в невеликій ролі в кіно, також помер у 2025 році. Він зазнав важких поранень на фронті, адже служив військовим сапером. 2 травня 2025 року Ярослав отримав поранення, після чого його якнайшвидше доправили до Німеччини – в одну з найкращих клінік для лікування такого типу травм. Однак 9 травня 26-річний Ярослав Швець помер.

Роман Плахотник

Своє життя за волю України віддав український асистент кінооператора та військовий Роман Плахотник. Він став на захист України від початку великої війни. Ще у 2023 році він був нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий Хрест". У 2024 році здобув звання сержанта ЗСУ.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним усіх загиблих героїв та вдячність за велику жертву, яку вони віддали заради незалежності України.