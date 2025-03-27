Сыграет роль Хагрида: стало известно имя еще одного актера сериала "Гарри Поттер"

Телекомпания HBO сейчас работает над созданием экранизации серии книг Джоан Роулинг о молодом волшебнике Гарри Поттере. На этот раз на смену культовой кинофраншизе придет сериал.

Для ленты уже выбирают основных актеров. Сейчас стало известно, кто сыграет преподавателя ухода за магическими существами и лесника Хогвартса Рубеуса Хегрида. Эту роль, вероятно, воплотит британский актер и комик Ник Фрост. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Deadline.

Смотрите также Держит в постоянном напряжении: самый популярный триллер на Netflix, который сегодня смотрят украинцы

Кто сыграет роль Хагрида в сериале "Гарри Поттер"

Известно, что сейчас Ник Фрост уже ведет переговоры с HBO о съемках в новом сериале. По словам инсайдеров, они уже на финальной стадии. Поэтому, вероятно, именно Фрост появится в картине в роли Хегрида.

Вы можете знать Фроста по трилогии "Три вкуса Cornetto", в которую входят фильмы "Зомби, по имени Шон" (2004), "Крутые фараоны" (2007), "Конец света" (2013) и других.

Он присоединится к Джону Литгоу, Джанет Мактир и Паапа Эссиеду, которые сыграют или ведут переговоры, чтобы сыграть профессора Альбуса Дамблдора, профессора Минерву Макгонегел и профессора Северуса Снейпа.

Недавно в своем инстаграме актер оставил небольшую "подсказку" для своих фанатов.

Это происходит, это на самом деле происходит,

– написал Ник.

Ожидается, что премьера сериала состоится в 2027 году, а съемки начнутся уже этим летом.