Для стрічки уже обирають основних акторів. Наразі стало відомо, хто зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда. Цю роль, ймовірно, втілить британський актор і комік Нік Фрост. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Deadline.

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Хто зіграє роль Геґріда у серіалі "Гаррі Поттер"

Відомо, що зараз Нік Фрост вже веде перемовини з HBO про знімання у новому серіалі. За словами інсайдерів, вони вже на фінальній стадії. Тому, ймовірно, саме Фрост з'явиться в картині в ролі Геґріда.

Ви можете знати Фроста за трилогією "Три смаки Cornetto", до якої входять фільми "Зомбі, на ім'я Шон" (2004), "Круті фараони" (2007), "Кінець світу" (2013) та інших.

Він приєднається до Джона Літгоу, Джанет Мактір і Паапа Ессієду, які зіграють або ведуть переговори, щоб зіграти професора Альбуса Дамблдора, професора Мінерву Макґонеґел і професора Северуса Снейпа.

Нещодавно у своєму інстаграмі актор залишив невеличку "підказку" для своїх фанатів.

Це відбувається, це насправді відбувається,

– написав Нік.

Очікується, що прем'єра серіалу відбудеться у 2027 році, а знімання розпочнуться вже цього літа.