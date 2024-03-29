Премьера польской комедии состоялась на Netflix 27 марта. Кино 24 расскажет, о чем именно эта комедийная кинолента.

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Новая комедия, которую можно посмотреть на Netflix

В конце марта Netflix порадовал своих зрителей выходом замечательной романтической комедии "Никакого давления". В новом польском фильме зрители могут рассчитывать на то, что эта интересная история не только порадует смешными моментами, но и тронет увлекательной атмосферой.

В основе сюжета лежит история Оливии. Девушка работает шеф-поваром в большом городе. Однако вроде бы трагический случай в семье заставляет девушку покинуть его.

Так, Оливия приезжает в село, чтобы посетить похороны своей бабушки. Но оказывается, что бабушка не умерла и это была хитрость, чтобы заставить девушку приехать и завладеть семейной фермой.

Так началось принудительное втягивание Оливии в сельскую жизнь. Но впоследствии она влюбляется в привлекательного фермера, который скрывает тайну.

"Никакого давления": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм не только порадует смешным сюжетом, но и напомнит зрителям о важности открытия новых возможностей и любви, даже в самых неожиданных местах. Приятного просмотра!