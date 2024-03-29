Прем'єра польської комедії відбулася на Netflix 27 березня. Кіно 24 розповість, про що саме ця комедійна кінострічка.

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Нова комедія, яку можна подивитися на Netflix

Наприкінці березня Netflix порадував своїх глядачів виходом чудової романтичної комедії "Жодного тиску". У новому польському фільмі глядачі можуть розраховувати на те, що ця цікава історія не лише потішить смішними моментами, але й зворушить захоплюючою атмосферою.

В основі сюжету лежить історія Олівії. Дівчина працює шеф-кухарем у великому місті. Однак начебто трагічний випадок в родині змушує дівчину покинути його.

Так, Олівія приїздить до села, щоб відвідати похорон своєї бабусі. Та виявляється, що бабуся не померла і це була хитрість, аби змусити дівчину приїхати та заволодіти сімейною фермою.

Так розпочалося примусове втягнення Олівії у сільське життя. Та згодом вона закохується в привабливого фермера, який приховує таємницю.

"Жодного тиску": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм не лише потішить смішним сюжетом, а й нагадає глядачам про важливість відкриття нових можливостей і кохання, навіть у найнесподіваніших місцях. Приємного перегляду!