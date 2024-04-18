Актер российского сериала "Слово пацана" рассказал, что его мать вышла замуж за воина ВСУ

Никита Кологривый – российский актер сериала "Слово пацана", который внесен в базу "Миротворец". Он известен своими пропутинскими высказываниями и скандальными инцидентами из-за секс-домогательств. Кологривый рассказал о маме, которая сейчас живет в Украине.

В интервью российским СМИ актер рассказал, где провел свое детство. А также о том, что, пока он играет в пропагандистских сериалах, его мать вышла замуж за мужчину, который служит в ВСУ.

Смотрите также Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти

Никита Кологривый рассказал о маме, которая живет в Украине

Актер скандального сериала признался, что поддерживает контакт со своими родителями. Последний раз они встречались на свадьбе около 4 лет назад. Кологривый поделился, что его мать сейчас проживает в Украине и даже вышла замуж за воина ВСУ.

Мама живет в Украине. Это сейчас понятно. Но при этом мы ежедневно в диалоге. Просто не видимся. У нее муж – украинский военный. Поэтому я между двух огней нахожусь,

– сказал Никита.

Интересно, что часть интервью, где Никита рассказывал о своей матери и военном отчиме, позже вырезали. Однако первая версия уже распространилась в сети.

Никита Кологривый: позиция по отношению к войне и "Слово пацана"

Кологривый выражает поддержку российской агрессии и убийства граждан Украины. Также его поймали на антиукраинской деятельности, в частности в 2023 году он публично обратился к оккупантам и выразил благодарность за защиту и безопасность. Это привело к тому, что его внесли в базу "Миротворец". Хотя в течение длительного времени актер молчал о войне, одновременно он продолжал сниматься в российских сериалах.

Кроме этого Никита Кологривый стал одним из актеров скандального российского сериала "Слово пацана". Эта лента показывает, что российские власти используют культуру для создания образа русского народа, который является агрессивным, враждебным и склонным к насилию. Сериал пропагандирует такие ценности среди подростков.

Большинство украинцев признали этот сериал российской пропагандой. Однако были и такие лица, которые, несмотря на войну в Украине, предпочли пропагандистский враждебный контент.

Известно, что "Слово пацана" и несколько других российских сериалов было выпущено специально к, так называемым, выборам России. В Украине скандальная лента также была в трендах. В частности, украинская блогерша Алхим пробила дно, рекламируя пропагандистский сериал среди украинской молодежи.

К счастью, "Слово пацана" уже потерял свою популярность, но все еще появляются скандальные подробности о его героях. В частности, о Никите Кологривова, который, несмотря на свой молодой возраст, уже был в тюрьме. Его арестовали на 7 дней из-за инцидента в кафе в Новосибирске. В состоянии алкогольного опьянения он домогался к официантке и устроил драку с охранниками.