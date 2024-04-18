В інтерв'ю російським ЗМІ актор розповів, де провів своє дитинство. А також про те, що, поки він грає у пропагандистських серіалах, його мати одружилася з чоловіком, який служить у ЗСУ.

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Микита Кологривий розповів про маму, яка живе в Україні

Актор скандального серіалу зізнався, що підтримує контакт зі своїми батьками. Останній раз вони зустрічалися на весіллі близько 4 років тому. Кологривий поділився, що його мати зараз проживає в Україні й навіть вийшла заміж за воїна ЗСУ.

Мама живе в Україні. Це зараз зрозуміло. Але при цьому ми щодня в діалозі. Просто не бачимося. У неї чоловік – український військовий. Тому я між двох вогнів перебуваю,

– сказав Микита.

Цікаво, що частину інтерв'ю, де Микита розповідав про свою матір і військового вітчима, пізніше вирізали. Проте перша версія вже розповсюдилася в мережі.

Микита Кологривий: позиція щодо війни та "Слово пацана"

Кологривий висловлює підтримку російської агресії та вбивства громадян України. Також його спіймали на антиукраїнській діяльності, зокрема у 2023 році він публічно звернувся до окупантів і висловив подяку за захист і безпеку. Це спричинило те, що його внесли до бази "Миротворець". Хоча протягом тривалого часу актор мовчав про війну, водночас він продовжував зніматися в російських серіалах.

Окрім цього Микита Кологривий став одним з акторів скандального російського серіалу "Слово пацана". Ця стрічка показує, що російська влада використовує культуру для створення образу російського народу, який є агресивним, ворожим і схильним до насильства. Серіал пропагує такі цінності серед підлітків.

Більшість українців визнали цей серіал російською пропагандою. Проте були й такі особи, які, попри війну в Україні, віддали перевагу пропагандистському ворожому контенту.

Відомо, що "Слово пацана" та декілька інших російських серіалів було випущено спеціально до, так званих, виборів Росії. В Україні скандальна стрічка також була у трендах. Зокрема, українська блогерка Алхім пробила дно, рекламуючи пропагандистський серіал серед української молоді.

На щастя, "Слово пацана" вже втратив свою популярність, але все ще з'являються скандальні подробиці про його героїв. Зокрема, про Микиту Кологривова, який, попри свій молодий вік, уже був у в'язниці. Його заарештували на 7 днів через інцидент у кафе в Новосибірську. У стані алкогольного сп'яніння він домагався до офіціантки та влаштував бійку з охоронцями.