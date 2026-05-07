Популярная актриса Николь Кидман вызвала реакцию среди украинских поклонников своим заявлением об интересе к русской культуре. В частности, она цинично поделилась своими знаниями о русской литературе.

В подкасте Las Culturistas актриса прокомментировала творчество отдельных российских авторов, в частности отметив свой интерес к произведениям Льва Толстого и Федора Достоевского.

Как Николь Кидман опозорилась заявлением о любви к русским?

Одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда оказалась в центре обсуждений из-за заявления о своем интересе к русской культуре и авторам. Вероятно, Николь Кидман забыла о контексте современных событий, ведь Россия сегодня ассоциируется с войной и преступлениями, которые ежедневно происходят в Украине. Российские ракеты и бомбы непрерывно уничтожают города и уносят жизни мирных украинцев.

В то же время актриса вспомнила период своего увлечения Львом Толстым и Федором Достоевским. Она отметила, что во время чтения их произведений не могла остановиться. Также она вспомнила поездку в Санкт-Петербург в 2018 году.

Я выросла, читая русскую литературу, и была буквально одержима русскими. Как я к этому пришла? Просто через один из тех списков из ста книг, которые "нужно прочитать". Начала с Достоевского и дальше перешла к Толстому – и уже не могла остановиться,

– выдала Кидман.

По ее словам, именно русская литература стала одним из первых элементов ее художественного становления, хотя впоследствии она обратилась и к творчеству сестер Бронте.

Поддерживала ли Николь Кидман Украину?

Николь Кидман не делала публичных заявлений в поддержку Украины и не высказывалась о войне в своих социальных сетях.

На ее странице в инстаграме нет отдельных упоминаний о российской войне. В то же время она остается одной из самых популярных актрис в мире.

Николь Кидман продолжает активную карьеру в киноиндустрии и появляется на красных дорожках, сосредотачиваясь преимущественно на профессиональной деятельности, без публичных заявлений о войне.