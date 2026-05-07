У подкасті Las Culturistas акторка прокоментувала творчість окремих російських авторів, зокрема відзначивши свій інтерес до творів Лева Толстого та Федора Достоєвського.

Як Ніколь Кідман осоромилась заявою про любов до росіян?

Одна з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду опинилася в центрі обговорень через заяву про свій інтерес до російської культури та авторів. Ймовірно, Ніколь Кідман забула про контекст сучасних подій, адже Росія сьогодні асоціюється з війною та злочинами, які щодня відбуваються в Україні. Російські ракети й бомби безперервно знищують міста та забирають життя мирних українців.

Водночас акторка згадала період свого захоплення Левом Толстим і Федором Достоєвським. Вона зазначила, що під час читання їхніх творів не могла зупинитися. Також вона пригадала поїздку до Санкт-Петербурга у 2018 році.

Я виросла, читаючи російську літературу, і була буквально одержима росіянами. Як я до цього прийшла? Просто через один із тих списків зі ста книг, які "потрібно прочитати". Почала з Достоєвського і далі перейшла до Толстого – і вже не могла зупинитися,

– видала Кідман.

За її словами, саме російська література стала одним із перших елементів її мистецького становлення, хоча згодом вона звернулася й до творчості сестер Бронте.

Чи підтримувала Ніколь Кідман Україну?

Ніколь Кідман не робила публічних заяв на підтримку України і не висловлювалася щодо війни у своїх соціальних мережах.

На її сторінці в інстаграмі немає окремих згадок про російську війну. Водночас вона залишається однією з найпопулярніших акторок у світі.

Ніколь Кідман продовжує активну кар'єру в кіноіндустрії та з'являється на червоних доріжках, зосереджуючись переважно на професійній діяльності, без публічних заяв щодо війни.