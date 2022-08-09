Кинофестиваль проходил в одном из безопасных укрытий города с 27 по 31 июля. Все показы в рамках фестиваля проходили бесплатно.
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В Николаеве прошел кинофестиваль "Тактическая пауза"
В период проведения фестиваля Николаев испытал сильнейшие обстрелы за все время войны. Впрочем, это не остановило смелых ценителей украинского кино, которые, несмотря на возможные риски, посещали показы фильмов, происходивших в оборудованном и безопасном бомбоубежище.
Кинофестиваль в Николаеве стал настоящим вызовом для меня, как для волонтера. Основные задачи: обеспечить безопасность посетителей и создать положительную атмосферу, при которой зритель захочет прийти в кинозал снова. Это особенно трудно было реализовать, потому что на дне проведения кинопоказов пришлись самые масштабные ракетные обстрелы города. Но николаевский зритель оказался смелым и мотивированным. Так что все удалось,
– поделился Дмитрий Давиденко.
Более 160 зрителей увидели следующие ленты:
- "Домой", Нариман Алиев;
- "Стоп-Земля", Екатерина Горностай;
- "Мои мысли тихие", Антонио Лукич;
- "Заповедник Аскания", Андрей Литвиненко;
- "Первая сотня", Юрий Грузинов, Юлия Шашкова, Ярослав Пилунский;
- "Бесславные крепостные", Роман Перфильев;
- "Тетрадь войны", Роман Любой.
Кроме того, посетители кинофестиваля "Тактическая пауза" имели возможность пообщаться с авторами некоторых фильмов. Так, документальную ленту "Заповедник "Аскания" представил режиссер Андрей Литвиненко, а фильм "Тетрадь войны" представил режиссер Роман Любой.
Наш кинофестиваль собрал невероятных людей, любящих кино больше, чем боятся ракет. Каждый пересмотр стал своеобразным переосмыслением успешных фестивальных лент, которые были в нашей программе,
– сказал Алекс Малышенко.
"Минорная интонация "Домой" вдруг превратилась в надежду о возвращении Крыма, а "Стоп-Земля" стала машиной времени, буквально перенесшей зал в безопасный подростковый мир. По-моему, показы в таких условиях имеют еще один важный эффект – они заряжают для дальнейшей борьбы с россиянами", – дополнил он.
Ощутить магию украинского кино и его способность погрузить зрителя в другие миры пришли также журналисты из Израиля, Польши, Франции и Японии. А одним из зрителей стал Пресофицер Николаевской ОВД Дмитрий Плетенчук.
В Николаеве прошел кинофестиваль "Тактическая пауза" / Фото пресс-службы