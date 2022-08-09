Кинофестиваль проходил в одном из безопасных укрытий города с 27 по 31 июля. Все показы в рамках фестиваля проходили бесплатно.

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В Николаеве прошел кинофестиваль "Тактическая пауза"

В период проведения фестиваля Николаев испытал сильнейшие обстрелы за все время войны. Впрочем, это не остановило смелых ценителей украинского кино, которые, несмотря на возможные риски, посещали показы фильмов, происходивших в оборудованном и безопасном бомбоубежище.

Кинофестиваль в Николаеве стал настоящим вызовом для меня, как для волонтера. Основные задачи: обеспечить безопасность посетителей и создать положительную атмосферу, при которой зритель захочет прийти в кинозал снова. Это особенно трудно было реализовать, потому что на дне проведения кинопоказов пришлись самые масштабные ракетные обстрелы города. Но николаевский зритель оказался смелым и мотивированным. Так что все удалось,

– поделился Дмитрий Давиденко.

Более 160 зрителей увидели следующие ленты:

"Домой", Нариман Алиев;

"Стоп-Земля", Екатерина Горностай;

"Мои мысли тихие", Антонио Лукич;

"Заповедник Аскания", Андрей Литвиненко;

"Первая сотня", Юрий Грузинов, Юлия Шашкова, Ярослав Пилунский;

"Бесславные крепостные", Роман Перфильев;

"Тетрадь войны", Роман Любой.

Кроме того, посетители кинофестиваля "Тактическая пауза" имели возможность пообщаться с авторами некоторых фильмов. Так, документальную ленту "Заповедник "Аскания" представил режиссер Андрей Литвиненко, а фильм "Тетрадь войны" представил режиссер Роман Любой.

Наш кинофестиваль собрал невероятных людей, любящих кино больше, чем боятся ракет. Каждый пересмотр стал своеобразным переосмыслением успешных фестивальных лент, которые были в нашей программе,

– сказал Алекс Малышенко.

"Минорная интонация "Домой" вдруг превратилась в надежду о возвращении Крыма, а "Стоп-Земля" стала машиной времени, буквально перенесшей зал в безопасный подростковый мир. По-моему, показы в таких условиях имеют еще один важный эффект – они заряжают для дальнейшей борьбы с россиянами", – дополнил он.

Ощутить магию украинского кино и его способность погрузить зрителя в другие миры пришли также журналисты из Израиля, Польши, Франции и Японии. А одним из зрителей стал Пресофицер Николаевской ОВД Дмитрий Плетенчук.

В Николаеве прошел кинофестиваль "Тактическая пауза" / Фото пресс-службы