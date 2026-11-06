Звезда фильма "Люди Икс" тайно стал многодетным отцом: неожиданные подробности

36-летний британский актер Николас Холт, известный по фильмам "Люди Икс", "Меню" и "Супермен", тайно стал отцом двойни.

Как сообщает Entertainment Weekly, эту новость неожиданно раскрыл его коллега Пит Дэвидсон во время интервью Entertainment Tonight.

Говоря об отцовстве, комик похвалил Холта и отметил, что тот воспитывает уже четверых детей.

"Он замечательный отец, у него четверо детей. Это просто безумие", – заявил Дэвидсон.

Более того, актер рассказал, что во время совместных съемок фильма "Как ограбить банк" Холт каждые выходные летал домой, чтобы провести время с семьей и новорожденными близнецами.

Николас Холт и Брайана Холли / Фото Taylor Hill/FilmMagic



Сам Николас эту новость пока не подтвердил. Известно, что с 2017 года он состоит в отношениях с моделью Брайаной Холли, которую называет своей женой. У пары уже двое детей: сын Хоакин, родившийся в 2018 году, и еще один ребенок, появившийся на свет в 2022-м.

Актер тщательно оберегает частную жизнь семьи и даже старается не позволять поклонникам фотографировать его детей. Правда, старший сын иногда обижается, потому что думает, что отец просто не хочет фотографироваться вместе с ним.

Недавно Мила Йовович показала фото своей прекрасной дочери, которая очень похожа на актрису.