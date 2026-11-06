Зірка фільму "Люди Ікс" таємно став багатодітним батьком: несподівані подробиці

Як повідомляє Entertainment Weekly, новину несподівано розкрив його колега Піт Девідсон під час інтерв'ю Entertainment Tonight.

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Говорячи про батьківство, комік похвалив Голта та зазначив, що той виховує вже чотирьох дітей.

Він чудовий батько, у нього четверо дітей. Це просто божевілля, – заявив Девідсон.

Ба більше, актор розповів, що під час спільних зйомок фільму "Як пограбувати банк" Голт щовихідних літав додому, щоб провести час із родиною та новонародженими близнюками.

Ніколас Голт та Браяна Голлі / Фото Taylor Hill/FilmMagic



Сам Ніколас новину поки не підтвердив. Відомо, що з 2017 року він перебуває у стосунках із моделлю Браяною Голлі, яку називає своєю дружиною. У пари вже є двоє дітей: син Хоакін, який народився у 2018 році, та ще одна дитина, яка з'явилася на світ у 2022-му.

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Актор ретельно оберігає приватність родини та навіть намагається не дозволяти шанувальникам фотографувати його дітей. Щоправда, старший син іноді ображається, бо думає, що батько просто не хоче фотографуватися разом із ним.

Нещодавно Міла Йовович показала фото своєї доньки-красуні, яка дуже схожа на акторку.