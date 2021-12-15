В тизере Николас Кейдж отдыхает в сауне с Нилом Патриком Харрисом, актером "Как я встретил вашу маму". Они говорят о больших долгах Кейджа и чтобы их заплатить, ему придется пойти на вечеринку к своему опасному фанату, где он сможет получить миллион долларов.

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Дальше поклонников ждет неожиданный поворот: Кейджа вербует оперативник ЦРУ (Тиффани Геддиш) и тот теперь вынужден жить в соответствии с собственной легендой, исполняя свои наиболее знаковые роли, чтобы спасти себя и своих близких. Чем закончится вся эта история – узнаем после просмотра фильма. Сейчас ждем трейлер, который расскажет больше о сюжете.

Премьеру фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта" планируют на 22 апреля 2022 года.

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