У тизері Ніколас Кейдж відпочиває в сауні з Нілом Патріком Харрісом, актором "Як я зустрів вашу маму". Вони говорять про великі борги Кейджа і щоб їх сплатити, йому доведеться піти на вечірку до свого небезпечного фаната, де він зможе отримати мільйон доларів.

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Далі на шанувальників чекає несподіваний поворот: Кейджа вербує оперативник ЦРУ (Тіффані Геддіш) і той тепер змушений жити відповідно до власної легенди, виконуючи свої найбільш знакові ролі, щоб врятувати себе та своїх близьких. Чим закінчиться вся ця історія – дізнаємося після перегляду стрічки. Наразі очікуємо ще на трейлер, який розкаже більше про сюжет.

Прем’єру стрічки "Нестерпна тяжкість величезного таланту" планують на 22 квітня 2022 року.

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