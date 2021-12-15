У тизері Ніколас Кейдж відпочиває в сауні з Нілом Патріком Харрісом, актором "Як я зустрів вашу маму". Вони говорять про великі борги Кейджа і щоб їх сплатити, йому доведеться піти на вечірку до свого небезпечного фаната, де він зможе отримати мільйон доларів.
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Далі на шанувальників чекає несподіваний поворот: Кейджа вербує оперативник ЦРУ (Тіффані Геддіш) і той тепер змушений жити відповідно до власної легенди, виконуючи свої найбільш знакові ролі, щоб врятувати себе та своїх близьких. Чим закінчиться вся ця історія – дізнаємося після перегляду стрічки. Наразі очікуємо ще на трейлер, який розкаже більше про сюжет.
Прем’єру стрічки "Нестерпна тяжкість величезного таланту" планують на 22 квітня 2022 року.
"Нестерпна тяжкість величезного таланту" 2022: дивіться тизер до комедійного бойовика