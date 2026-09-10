Дом стоимостью 10,5 миллиона долларов начал проседать: что случилось с поместьем Николаса Кейджа

Когда покупаешь дом в Малибу за 10,5 миллиона долларов, хочется любоваться океаном с террасы, а не наблюдать, как океан постепенно забирает твой дом себе.

Как сообщает pagesix, именно в такой ситуации оказался Николас Кейдж: возле его пляжного поместья образовалась огромная яма, которая буквально поглотила часть подъездной дороги.



Дом Николаса Кейджа / Фото X17online.com



На фотографиях видно, что асфальт и бетон просто обрушились вниз. Вместе с ними в пропасть полетели части забора, строительные материалы и даже переносной туалет.

Дыра перед домом оказалась немаленькой – примерно 30 на 30 футов, то есть около 9 на 9 метров. Предположительно причиной называют прибрежную эрозию.



Дом Николаса Кейджа / Фото X17online.com



Ситуацию обнаружили пожарные, которые прибыли к дому после сообщения о возможном прорыве газопровода. На месте также работали газовики и другие службы. К счастью, никто не пострадал, а эвакуацию жильцов не объявляли.

Сам дом Кейдж приобрел в 2024 году за $10,5 миллиона. Это просторное поместье площадью около 4 тысяч квадратных футов с видом на океан и частной террасой на крыше.



Дом Николаса Кейджа / Фото X17online.com



Проблемы возникли после сильных дождей в районе Лос-Анджелеса и высоких волн на побережье Южной Калифорнии вследствие урагана "Мари". Часть дороги и подъездной дороги просто исчезла, оставив после себя впечатляющую пропасть.

При этом, судя по всему, самого Кейджа в доме на момент инцидента не было. Поместье, по данным издания, находилось на ремонте.

Напомним, Николас Кейдж готов вернуться к съемкам сиквела фильма "Сокровище нации".