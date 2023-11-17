Самый дорогой украинский мультфильм "Мавка․ Лесная песня" будет на Netflix

Украинский шедевр "Мавка. Лесная песня" стал самым дорогим мультфильмом в истории страны и получил мировое признание. С 1 декабря его можно будет просматривать на стриминговом сервисе Netflix.

Созданный на основе "Лесной песни" Леси Украинки, мультфильм покорил сердца не только украинцев, но и получил безумные кассовые сборы за границей.

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"Мавка" будет на Netflix

Мультфильм вышел в украинский прокат 2 марта одновременно со странами Северной Африки и Ближнего Востока. В общей сложности "Мавку" успешно реализовали более чем на 20 территориях, включая США, Канаду, Францию, Италию, Испанию, Португалию, Польшу, Румынию, Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Словению. Болгарию, Венгрию, Норвегию, Данию, Исландию, Швецию, Финляндию, Грецию и Монголию.

И, наконец, Netflix порадовали зрителей новостью.

Готовьтесь проникнуть в мир мифологии и чудес,

– написали на платформе Netflix.

Над мультфильмом работали семь лет

Над анимационным фильмом "Мавка", основанным на произведении "Лесная песня" Леси Украинки, работали в течение семи лет. Проект ориентирован на аудиторию домашнего пересмотра и воплощает виды славянских легенд и легенд.

Общий бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., при этом государственная поддержка составляет 49,5 млн. грн. За выкуп прав на "Мавка. Лесная песня" Госкино получили 12,4 миллиона гривен.

В течение восьми месяцев проката в Украине и мире фильм от Film.ua Group заработал $20 миллионов.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма