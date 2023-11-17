Створений на основі "Лісової пісні" Лесі Українки, мультфільм підкорив серця не лише українців, а й отримав шалені касові збори за кордоном.

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"Мавка" буде на Netflix

Мультфільм вийшов в український прокат 2 березня, одночасно з країнами Північної Африки та Близького Сходу. Загалом "Мавку" успішно реалізували на понад 20 територіях, включаючи США, Канаду, Францію, Італію, Іспанію, Португалію, Польщу, Румунію, Хорватію, Естонію, Латвію, Литву, Албанію, Боснію та Герцеговину, Македонію, Сербію, Словенію, Чехію, Болгарію, Угорщину, Норвегію, Данію, Ісландію, Швецію, Фінляндію, Грецію, та Монголію.

І, врешті, Netflix потішили глядачів новиною.

Готуйтеся поринути у світ міфології та чудес,

– написали на платформі Netflix.

Над мультфільмом працювали сім років

Над анімаційним фільмом "Мавка", заснованим на творі "Лісова пісня" Лесі Українки, працювали протягом семи років. Проєкт спрямований на аудиторію сімейного перегляду і втілює образи слов'янських міфів і легенд.

Загальний бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, при цьому державна підтримка складає 49,5 мільйона гривень. За викуп прав на "Мавка. Лісова пісня" Держкіно отримали 12,4 мільйона гривень.

Протягом восьми місяців прокату в Україні та світі, фільм від Film.ua Group заробив $20 мільйонів.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму