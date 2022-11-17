В Нью-Йорке дом Керри Брэдшоу до сих пор украшает флаг Украины. Он находится по адресу 66 Perry street, в районе West Village Нью-Йорка.

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На доме Керри Брэдшоу из "Секса и города" все еще висит флаг Украины

В сериале ее адрес был – 245 East 73rd Street, однако на самом деле это здание находится по адресу 66 Perry street, в районе West Village. Культовый таунхаус сделан из коричневого камня и построен в 1866 году в итальянском стиле. Он был фоном для многих серий: она могла просто сидеть на ступеньках, или заглядывать в окно, или иметь романтическую встречу под открытым небом с мужчинами. В 2012 году его продали за колоссальную сумму – около 10 миллионов долларов.



Дом Керри Брэдшоу из сериала "Секс и город" украшает украинский флаг / Фото из соцсетей

Кэрри Брэдшоу переехала в этот дом во втором сезоне, 14 серии "Секса и города". До этого она жила в доме по адресу 960 Мэдисон Авеню, а когда Керри и муж ее мечты впервые развелись, – по адресу 34 East 62nd street.

Обратите внимание. Сара Джессика Паркер, сыгравшая Керри Брэдшоу в "Сексе и городе" поддерживает Украину в войне с Россией. Недавно она призвала помочь медикам и раненым в войне.

Напомним, ранее сообщалось, что на здании сериала "Все женщины ведьмы" также до сих пор развевается украинский флаг.