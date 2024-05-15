В материале узнаете, кто стал лидером по количеству номинаций. А также, когда стоит ожидать результатов в каждой из категорий.

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Объявили номинантов на кинопремию "Золотой волчок"

Фильм "Ля Палисиада" оказался лидером по количеству номинаций, он претендует на победу в 14 категориях. На втором месте по количеству номинаций расположился фильм "Довбуш" с 13 номинациями, а тройку лидеров завершил фильм "Уроки толерантности" с 8 номинациями.

Лучший фильм

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
  • "Довбуш", режиссер Олесь Санин
  • "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
  • "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк
  • "Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич

Лучший документальный фильм

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
  • "Железные бабочки", режиссер Роман Любый
  • "Иван и Марта", режиссер Сергей Буковский
  • "Бесконечность по Флориану", режиссер Алексей Радинский

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Большая маленькая война", режиссер Мирослав Латик
  • "Живая", режиссер Владлен Одуденко
  • "Как это было", режиссер Анастасия Солоневич

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
  • "Гости из Харькова", режиссер Галина Лавринец
  • "Аисты всегда возвращаются домой", режиссер Гала Козютинская
  • "Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский

Лучший анимационный фильм

  • "Остановка", режиссер Екатерина Омельяненко
  • "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник
  • "Мокош", режиссер Анна Дудко
  • "Орка", режиссер Никита Ратников

Лучший сериал

  • "Мое кино", режиссер Сергей Сторожев
  • "Перевозчица", режиссер Евгений Туник
  • "Украинские дворцы. Золотые сутки-2", режиссер-постановщик Дарья Сарычева

Лучшая режиссерская работа (имени Ю.Г. Ильенко)

  • Олесь Санин, "Довбуш"
  • Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"
  • Мстислав Чернов, "20 дней в Мариуполе"

Лучшая музыка

  • Антон Байбаков, "Железные бабочки"
  • Антон Байбаков, "Я, Нина"
  • Роман Григорив, Илья Разумейко, "Мой карпатский дедушка"
  • Алла Загайкевич, Александр Черный, "Довбуш"

Лучшая операторская работа

  • Владимир Иванов, "ШТТЛ"
  • Сергей Михальчук, "Довбуш"
  • Сергей Михальчук, "Я, Нина"
  • Владимир Усик, "Ля Палисиада"

Лучшая мужская роль

  • Новруз Пашаев, "Ля Палисиада"
  • Сергей Стрельников, "Довбуш"
  • Александр Ярема, "Уроки толерантности"

Лучшая женская роль

  • Анастасия Карпенко, "Как там Катя?"
  • Елена Узлюк, "Уроки толерантности"
  • Ксения Хижняк, "Я, Нина"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Богдан Бенюк, "Отец"
  • Алексей Гнатковский, "Довбуш"
  • Акмал Гурезов, "Уроки толерантности"
  • Александр Пархоменко, "Ля Палисиада"
  • Александр Пискунов, "Уроки толерантности"

Лучшая женская роль второго плана

  • Ксения Баша, "Отец"
  • Татьяна Круликовская, "Как там Катя?"
  • Елена Мамчур, "Ля Палисиада"
  • Каролина Мруга, "Уроки толерантности"

Лучшая работа художника-постановщика

  • Юрий Григорович, Александра Дробот, "Довбуш"
  • Маргарита Кулик, "Ля Палисиада"
  • Иван Левченко, "ШТТЛ"

Лучший сценарий

  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантности"
  • Марыся Никитюк, "Я, Нина"
  • Олесь Санин, "Довбуш"
  • Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"

Лучший грим

  • Ольга Ахтарния, "Я, Нина"
  • Ирина Солодовская, "Довбуш"
  • Ася Сутягина, "Ля Палисиада"

Лучший дизайн костюмов

  • Мария Керо, "Уроки толерантности"
  • Владимир Кузнецов, "Ля Палисиада"
  • Гала Отенко, Мария Керо, "Довбуш"

Уже в июне мы узнаем имена тех, кто станет победителями в указанных номинациях.