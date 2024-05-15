У матеріалі дізнаєтесь, хто став лідером за кількістю номінацій. А також, коли варто очікувати результатів у кожній із категорій.

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Оголосили номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"

Фільм "Ля Палісіада" виявився лідером за кількістю номінацій, він претендує на перемогу в 14 категоріях. На другому місці за кількістю номінацій розташувався фільм "Довбуш" з 13 номінаціями, а трійку лідерів завершив фільм "Уроки толерантності" з 8 номінаціями.

Найкращий фільм

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

"Довбуш", режисер Олесь Санін

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

"Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк

"Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич

Найкращий документальний фільм

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

"Залізні метелики", режисер Роман Любий

"Іван і Марта", режисер Сергій Буковський

"Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик

"Жива", режисер Владлен Одуденко

"Як це було", режисерка Анастасія Солоневич

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв

"Гості з Харкова", режисерка Галина Лаврінець

"Лелеки завжди повертаються додому", режисерка Ґала Козютинська

"Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський

Найкращий анімаційний фільм

"Зупинка", режисерка Катерина Омельяненко

"Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник

"Мокош", режисерка Анна Дудко

"Орка", режисер Микита Ратніков

Найкращий серіал

"Моє кіно", режисер Сергій Сторожев

"Перевізниця", режисер Євген Тунік

"Українські палаци. Золота доба-2", режисерка-постановниця Дарія Саричева

Найкраща режисерська робота (імені Ю.Г. Іллєнка)

Олесь Санін, "Довбуш"

Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Мстислав Чернов, "20 днів у Маріуполі"

Найкраща музика

Антон Байбаков, "Залізні метелики"

Антон Байбаков, "Я, Ніна"

Роман Григорів, Ілля Разумейко, "Мій карпатський дідусь"

Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"

Найкраща операторська робота

Володимир Іванов, "ШТТЛ"

Сергій Михальчук, "Довбуш"

Сергій Михальчук, "Я, Ніна"

Володимир Усик, "Ля Палісіада"

Найкраща чоловіча роль

Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"

Сергій Стрельников, "Довбуш"

Олександр Ярема, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль

Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"

Олена Узлюк, "Уроки толерантності"

Ксенія Хижняк, "Я, Ніна"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Богдан Бенюк, "Батько"

Олексій Гнатковський, "Довбуш"

Акмал Гурєзов, "Уроки толерантності"

Олександр Пархоменко, "Ля Палісіада"

Олександр Піскунов, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль другого плану

Ксенія Баша, "Батько"

Тетяна Круліковська, "Як там Катя?"

Олена Мамчур, "Ля Палісіада"

Кароліна Мруга, "Уроки толерантності"

Найкраща робота художника-постановника

Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"

Маргарита Кулик, "Ля Палісіада"

Іван Левченко, "ШТТЛ"

Найкращий сценарій

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантності"

Марися Нікітюк, "Я, Ніна"

Олесь Санін, "Довбуш"

Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращий грим

Ольга Ахтарнія, "Я, Ніна"

Ірина Солодовська, "Довбуш"

Ася Сутягіна, "Ля Палісіада"

Найкращий дизайн костюмів

Марія Керо, "Уроки толерантності"

Володимир Кузнецов, "Ля Палісіада"

Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"

Уже в червні ми дізнаємося імена тих, хто стане переможцями у вказаних номінаціях.