У матеріалі дізнаєтесь, хто став лідером за кількістю номінацій. А також, коли варто очікувати результатів у кожній із категорій.

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Оголосили номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"

Фільм "Ля Палісіада" виявився лідером за кількістю номінацій, він претендує на перемогу в 14 категоріях. На другому місці за кількістю номінацій розташувався фільм "Довбуш" з 13 номінаціями, а трійку лідерів завершив фільм "Уроки толерантності" з 8 номінаціями.

Найкращий фільм

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
  • "Довбуш", режисер Олесь Санін
  • "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
  • "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк
  • "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич

Найкращий документальний фільм

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
  • "Залізні метелики", режисер Роман Любий
  • "Іван і Марта", режисер Сергій Буковський
  • "Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик
  • "Жива", режисер Владлен Одуденко
  • "Як це було", режисерка Анастасія Солоневич

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв
  • "Гості з Харкова", режисерка Галина Лаврінець
  • "Лелеки завжди повертаються додому", режисерка Ґала Козютинська
  • "Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський

Найкращий анімаційний фільм

  • "Зупинка", режисерка Катерина Омельяненко
  • "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник
  • "Мокош", режисерка Анна Дудко
  • "Орка", режисер Микита Ратніков

Найкращий серіал

  • "Моє кіно", режисер Сергій Сторожев
  • "Перевізниця", режисер Євген Тунік
  • "Українські палаци. Золота доба-2", режисерка-постановниця Дарія Саричева

Найкраща режисерська робота (імені Ю.Г. Іллєнка)

  • Олесь Санін, "Довбуш"
  • Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
  • Мстислав Чернов, "20 днів у Маріуполі"

Найкраща музика

  • Антон Байбаков, "Залізні метелики"
  • Антон Байбаков, "Я, Ніна"
  • Роман Григорів, Ілля Разумейко, "Мій карпатський дідусь"
  • Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"

Найкраща операторська робота

  • Володимир Іванов, "ШТТЛ"
  • Сергій Михальчук, "Довбуш"
  • Сергій Михальчук, "Я, Ніна"
  • Володимир Усик, "Ля Палісіада"

Найкраща чоловіча роль

  • Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"
  • Сергій Стрельников, "Довбуш"
  • Олександр Ярема, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль

  • Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"
  • Олена Узлюк, "Уроки толерантності"
  • Ксенія Хижняк, "Я, Ніна"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Богдан Бенюк, "Батько"
  • Олексій Гнатковський, "Довбуш"
  • Акмал Гурєзов, "Уроки толерантності"
  • Олександр Пархоменко, "Ля Палісіада"
  • Олександр Піскунов, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Ксенія Баша, "Батько"
  • Тетяна Круліковська, "Як там Катя?"
  • Олена Мамчур, "Ля Палісіада"
  • Кароліна Мруга, "Уроки толерантності"

Найкраща робота художника-постановника

  • Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"
  • Маргарита Кулик, "Ля Палісіада"
  • Іван Левченко, "ШТТЛ"

Найкращий сценарій

  • Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантності"
  • Марися Нікітюк, "Я, Ніна"
  • Олесь Санін, "Довбуш"
  • Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Найкращий грим

  • Ольга Ахтарнія, "Я, Ніна"
  • Ірина Солодовська, "Довбуш"
  • Ася Сутягіна, "Ля Палісіада"

Найкращий дизайн костюмів

  • Марія Керо, "Уроки толерантності"
  • Володимир Кузнецов, "Ля Палісіада"
  • Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"

Уже в червні ми дізнаємося імена тих, хто стане переможцями у вказаних номінаціях.