Скоро результаты: украинская киноакадемия объявила номинантов на кинопремию "Золота дзиґа"
Источник:"Золотой волчок"
Комитет VIII Национальной кинопремии "Золота дзиґа" начал анонсировать нынешних кандидатов на награду от Украинской киноакадемии. Номинанты были отобраны из большого списка фильмов, который насчитывал 50 работ.
В материале узнаете, кто стал лидером по количеству номинаций. А также, когда стоит ожидать результатов в каждой из категорий.
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Объявили номинантов на кинопремию "Золотой волчок"
Фильм "Ля Палисиада" оказался лидером по количеству номинаций, он претендует на победу в 14 категориях. На втором месте по количеству номинаций расположился фильм "Довбуш" с 13 номинациями, а тройку лидеров завершил фильм "Уроки толерантности" с 8 номинациями.
Лучший фильм
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- "Довбуш", режиссер Олесь Санин
- "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
- "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк
- "Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич
Лучший документальный фильм
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- "Железные бабочки", режиссер Роман Любый
- "Иван и Марта", режиссер Сергей Буковский
- "Бесконечность по Флориану", режиссер Алексей Радинский
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Большая маленькая война", режиссер Мирослав Латик
- "Живая", режиссер Владлен Одуденко
- "Как это было", режиссер Анастасия Солоневич
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев
- "Гости из Харькова", режиссер Галина Лавринец
- "Аисты всегда возвращаются домой", режиссер Гала Козютинская
- "Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский
Лучший анимационный фильм
- "Остановка", режиссер Екатерина Омельяненко
- "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник
- "Мокош", режиссер Анна Дудко
- "Орка", режиссер Никита Ратников
Лучший сериал
- "Мое кино", режиссер Сергей Сторожев
- "Перевозчица", режиссер Евгений Туник
- "Украинские дворцы. Золотые сутки-2", режиссер-постановщик Дарья Сарычева
Лучшая режиссерская работа (имени Ю.Г. Ильенко)
- Олесь Санин, "Довбуш"
- Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"
- Мстислав Чернов, "20 дней в Мариуполе"
Лучшая музыка
- Антон Байбаков, "Железные бабочки"
- Антон Байбаков, "Я, Нина"
- Роман Григорив, Илья Разумейко, "Мой карпатский дедушка"
- Алла Загайкевич, Александр Черный, "Довбуш"
Лучшая операторская работа
- Владимир Иванов, "ШТТЛ"
- Сергей Михальчук, "Довбуш"
- Сергей Михальчук, "Я, Нина"
- Владимир Усик, "Ля Палисиада"
Лучшая мужская роль
- Новруз Пашаев, "Ля Палисиада"
- Сергей Стрельников, "Довбуш"
- Александр Ярема, "Уроки толерантности"
Лучшая женская роль
- Анастасия Карпенко, "Как там Катя?"
- Елена Узлюк, "Уроки толерантности"
- Ксения Хижняк, "Я, Нина"
Лучшая мужская роль второго плана
- Богдан Бенюк, "Отец"
- Алексей Гнатковский, "Довбуш"
- Акмал Гурезов, "Уроки толерантности"
- Александр Пархоменко, "Ля Палисиада"
- Александр Пискунов, "Уроки толерантности"
Лучшая женская роль второго плана
- Ксения Баша, "Отец"
- Татьяна Круликовская, "Как там Катя?"
- Елена Мамчур, "Ля Палисиада"
- Каролина Мруга, "Уроки толерантности"
Лучшая работа художника-постановщика
- Юрий Григорович, Александра Дробот, "Довбуш"
- Маргарита Кулик, "Ля Палисиада"
- Иван Левченко, "ШТТЛ"
Лучший сценарий
- Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантности"
- Марыся Никитюк, "Я, Нина"
- Олесь Санин, "Довбуш"
- Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"
Лучший грим
- Ольга Ахтарния, "Я, Нина"
- Ирина Солодовская, "Довбуш"
- Ася Сутягина, "Ля Палисиада"
Лучший дизайн костюмов
- Мария Керо, "Уроки толерантности"
- Владимир Кузнецов, "Ля Палисиада"
- Гала Отенко, Мария Керо, "Довбуш"
Уже в июне мы узнаем имена тех, кто станет победителями в указанных номинациях.