Скоро результаты: украинская киноакадемия объявила номинантов на кинопремию "Золота дзиґа"

Комитет VIII Национальной кинопремии "Золота дзиґа" начал анонсировать нынешних кандидатов на награду от Украинской киноакадемии. Номинанты были отобраны из большого списка фильмов, который насчитывал 50 работ.

В материале узнаете, кто стал лидером по количеству номинаций. А также, когда стоит ожидать результатов в каждой из категорий.

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Объявили номинантов на кинопремию "Золотой волчок"

Фильм "Ля Палисиада" оказался лидером по количеству номинаций, он претендует на победу в 14 категориях. На втором месте по количеству номинаций расположился фильм "Довбуш" с 13 номинациями, а тройку лидеров завершил фильм "Уроки толерантности" с 8 номинациями.

Лучший фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

"Довбуш", режиссер Олесь Санин

"Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

"Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк

"Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич

Лучший документальный фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

"Железные бабочки", режиссер Роман Любый

"Иван и Марта", режиссер Сергей Буковский

"Бесконечность по Флориану", режиссер Алексей Радинский

Лучший короткометражный игровой фильм

"Большая маленькая война", режиссер Мирослав Латик

"Живая", режиссер Владлен Одуденко

"Как это было", режиссер Анастасия Солоневич

Лучший короткометражный документальный фильм

"Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев

"Гости из Харькова", режиссер Галина Лавринец

"Аисты всегда возвращаются домой", режиссер Гала Козютинская

"Чернобыль 22", режиссер Алексей Радинский

Лучший анимационный фильм

"Остановка", режиссер Екатерина Омельяненко

"Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник

"Мокош", режиссер Анна Дудко

"Орка", режиссер Никита Ратников

Лучший сериал

"Мое кино", режиссер Сергей Сторожев

"Перевозчица", режиссер Евгений Туник

"Украинские дворцы. Золотые сутки-2", режиссер-постановщик Дарья Сарычева

Лучшая режиссерская работа (имени Ю.Г. Ильенко)

Олесь Санин, "Довбуш"

Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"

Мстислав Чернов, "20 дней в Мариуполе"

Лучшая музыка

Антон Байбаков, "Железные бабочки"

Антон Байбаков, "Я, Нина"

Роман Григорив, Илья Разумейко, "Мой карпатский дедушка"

Алла Загайкевич, Александр Черный, "Довбуш"

Лучшая операторская работа

Владимир Иванов, "ШТТЛ"

Сергей Михальчук, "Довбуш"

Сергей Михальчук, "Я, Нина"

Владимир Усик, "Ля Палисиада"

Лучшая мужская роль

Новруз Пашаев, "Ля Палисиада"

Сергей Стрельников, "Довбуш"

Александр Ярема, "Уроки толерантности"

Лучшая женская роль

Анастасия Карпенко, "Как там Катя?"

Елена Узлюк, "Уроки толерантности"

Ксения Хижняк, "Я, Нина"

Лучшая мужская роль второго плана

Богдан Бенюк, "Отец"

Алексей Гнатковский, "Довбуш"

Акмал Гурезов, "Уроки толерантности"

Александр Пархоменко, "Ля Палисиада"

Александр Пискунов, "Уроки толерантности"

Лучшая женская роль второго плана

Ксения Баша, "Отец"

Татьяна Круликовская, "Как там Катя?"

Елена Мамчур, "Ля Палисиада"

Каролина Мруга, "Уроки толерантности"

Лучшая работа художника-постановщика

Юрий Григорович, Александра Дробот, "Довбуш"

Маргарита Кулик, "Ля Палисиада"

Иван Левченко, "ШТТЛ"

Лучший сценарий

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантности"

Марыся Никитюк, "Я, Нина"

Олесь Санин, "Довбуш"

Филипп Сотниченко, "Ля Палисиада"

Лучший грим

Ольга Ахтарния, "Я, Нина"

Ирина Солодовская, "Довбуш"

Ася Сутягина, "Ля Палисиада"

Лучший дизайн костюмов

Мария Керо, "Уроки толерантности"

Владимир Кузнецов, "Ля Палисиада"

Гала Отенко, Мария Керо, "Довбуш"

Уже в июне мы узнаем имена тех, кто станет победителями в указанных номинациях.