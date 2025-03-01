Оскар-2025: украинские номинанты, скандалы и фавориты премии

97-я церемония вручения премии Оскар состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Нынешнее событие обещает быть особенно напряженным.

На статуэтку главной кинопремии претендует фильм о войне в Украине, а также не обходится без скандалов, связанных с россиянами, сообщает Кино 24.

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Украина на Оскаре-2025

Главной гордостью для Украины на нынешнем Оскаре стала номинация документального фильма "Фарфоровая война" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев создали мощную историю о трех харьковских художников, которые не оставили город после начала полномасштабной войны, а через свое искусство противостоят российской агрессии. Этот фильм уже получил международное признание, в частности Гран-при жюри на кинофестивале Sundance 2024 года.

Скандалы вокруг российских номинантов

Один из самых громких скандалов Оскара-2025 года связан с российским актером Юрой Борисовым, номинированным на "Лучшую мужскую роль второго плана" за фильм "Анора". Борисов также является первым российским актером, которого номинировали на Оскар и "Золотой глобус".

Его номинация вызвала возмущение в украинском обществе. Ситуацию обострила публичная поддержка актера украинским продюсером Александром Роднянским, который поздравил Борисова с номинацией. Это вызвало волну критики и дискуссий о допустимости участия российских художников в международных кинопремиях во время войны.

Причиной скандала является то, что включение российских актеров в номинации премии Оскар демонстрирует опасную тенденцию, которая может свидетельствовать о потере интереса к событиям в Украине. Особенно тревожными выглядят такие решения на фоне последних заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении поддержки Украины. Это заставляет задуматься, не начинает ли Голливуд сигнализировать о готовности вернуть россиян в мировое культурное пространство без всяких последствий.

Фавориты премии

Главным фаворитом нынешней премии является фильм "Эмилия Перес", который получил 13 номинаций, включая "Лучший фильм" и "Лучшую оригинальную песню".

Это музыкальная драма, которая уже собрала впечатляющие отзывы критиков и имеет высокие шансы на победу. Фильм рассказывает историю наркобарона, который решает сменить пол и личность, чтобы избежать прошлого и начать новую жизнь. В центре сюжета – борьба героя с его прежним "я", социальные ожидания и принятие изменений. Глубина сюжета и актуальность темы сделали "Эмилию Перес" одной из самых ожидаемых картин сезона.

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще один весомый претендент на победу – фильм "Бруталист", который рассказывает историю венгерского архитектора Ласло Тота, который после ужасов Второй мировой войны пытается построить новую жизнь в США. Лента получила номинации в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

Другие обсуждения и скандалы

Актриса Карла София Гасконь, номинирована за роль в фильме "Эмилия Перес", оказалась в центре скандала из-за своих противоречивых высказываний в социальных сетях.

Ее сообщения содержали расистские высказывания, пренебрежительные комментарии относительно ЛГБТК+ сообщества и поддержку теорий заговора о COVID-19. Это вызвало бурную реакцию общественности, ведь такое поведение не соответствует современным ценностям Голливуда, который в последние годы активно продвигает инклюзивность и социальную ответственность. Некоторые требуют отзыва ее номинации, а другие считают, что этот случай станет очередным тестом для киноакадемии на последовательность в отстаивании принципов равенства и толерантности.

Также важно отметить дисквалификацию песни "Forbidden Road" из фильма "Робби Уильямс: Better Man" в номинации "Лучшая оригинальная песня" из-за подозрений в плагиате.

"Forbidden Road" из фильма "Робби Уильямс: Better Man": слушайте песню онлайн

Оскар-2025 обещает стать не только праздником кино, но и ареной для важных общественных дискуссий. Для Украины это особое событие, ведь документальный фильм "Фарфоровая война" привлекает внимание к художественному сопротивлению во время войны. В то же время толерирование российских художников в престижных номинациях вызывает острые дискуссии. Церемония Оскара станет моментом истины: готов ли мир полностью отказаться от российского влияния в сфере культуры?