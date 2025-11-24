Издала очередной бред: звезда "Папиных дочек" вляпалась в громкий скандал из-за поддержки России
- Нонна Гришаева, известная по роли в сериале "Папины дочки", заявила, что "родилась не в Украине, а в СССР" и отказалась признавать свои украинские корни.
- Гришаева поддерживает российскую пропаганду, называет войну между Россией и Украиной "семейным конфликтом" и критикует Украину за "враждебное отношение" к России.
Нонна Гришаева – российская актриса, которую все помнят по сериалу "Папины дочки". Она уже много лет зарабатывает российские рубли, хотя на самом деле родилась в Украине, в Одессе.
Предательница неоднократно распространяла бредовые заявления об Украине – и сделала это снова. Об этом сообщают российские СМИ. В материале 24 Канала рассказываем подробнее о скандальных высказываниях путинистки.
Рекомендуем Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" стал на шаг ближе к Оскару
Какую порцию бреда выдала путинистка Нонна Гришаева?
Путинистка снова оконфузилась своими заявлениями и искажением фактов. Она сказала, что "родилась не в Украине, а в СССР", и отказалась признавать свои украинские корни. Кроме того, Гришаева заявила, что в ее родной Одессе "никогда не говорили на украинском языке", а украиноязычных людей якобы специально туда "завезли".
Она вспомнила случай, когда должна была перевезти маму из Одессы после того, как на ее работе якобы заставили разговаривать на украинском. Предательницу почему-то удивляет, что "Украина уже 30 лет говорит о том, что все русское – плохое".
Гришаева, очевидно, не учитывает то, что российские оккупанты ежедневно уничтожают украинские города и села и убивают невинных людей. И все это происходит тогда, когда она живет беззаботной жизнью, зарабатывает кровавые рубли и бегает на российские красные дорожки.
Смотрите также Она сделала свой выбор, – звезда "Крепостной" эмоционально высказалась о предательнице Байрак
Что Гришаева говорит о войне в Украине?
- Нонна Гришаева – одна из актрис-предательниц, которые попали в базу "Миротворец".
- Она неоднократно распространяла порции бреда о так называемой "дружбе народов".
- В частности, Гришаева называла войну между Россией и Украиной "семейным конфликтом".
- Актриса поддерживает российские преступления, транслирует пропаганду, а также ездила во временно оккупированный Крым.
- Она ни разу не сказала прямо, что Россия является агрессором, зато все чаще критикует Украину за "враждебное отношение" к России.