"Носорог": рассекретили дату выхода криминальной драмы Сенцова на Netflix

Стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля, а на Netflix фильм выйдет 23 мая 2022 года.

Как сообщает 24 канал, криминальная драма Сенцова – один из немногих украинских кинопроектов, представленных на американской платформе. В феврале редакция Кино 24 взяла комментарий у продюсера фильма и директора "Артхаус Трафик" Дениса Иванова, который как раз и подчеркнул, что онлайн премьеру ленты на Netflix стоит ждать ориентировочно в мае 2022 года.

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Это первый украинский фильм, купленный крупной корпорацией еще задолго до релиза в кинотеатрах. Очевидно, что это говорит о качестве ленты "Носорог", а также о вере людей, которые покупали проект, – что это кино реально сработает и у него будет большое количество зрителей, в том числе и онлайн,

– сказал Иванов.

Сюжет фильма Олега Сенцова

По сюжету "Носорог" будет рассказывать о 1990-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен рисуется история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что фильм не о бандитах, а об украинской истории.

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История создания фильма

Девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.

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Съемки криминальной драмы "Носорог" происходили в разных городах Украины, таких как Кривой Рог, Львов и Киев, и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.