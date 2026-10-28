Даже поклонники Кинга будут удивлены: чем новая "Кэрри" отличается от культового фильма

Как сообщает 24 Канал, 7 октября 2026 года на Prime Video вышла новая экранизация культового романа Стивена Кинга "Кэрри". На этот раз история была представлена в формате восьмисерийного психологического хоррора, который уже успел получить высокие оценки критиков и вызвать споры среди поклонников писателя.

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"Кэрри"

Жанр: психологический хоррор, триллер, драма.

Количество серий: 8.

IMDb: 7,9

В главных ролях: Саммер Г. Гоуэлл, Саманта Слоян, Сиена Агудонг, Элисон Торнтон, Мэттью Лиллард.

Где смотреть: Prime Video.

О чем сериал "Кэрри"

"Кэрри": смотреть трейлер

В центре сюжета – застенчивая девушка Кэрри Уайт, которая большую часть жизни провела под строгим контролем чрезмерно религиозной матери. После смерти отца она впервые попадает в обычную школу. И здесь начинается настоящий кошмар. Одноклассники быстро находят себе новую жертву, а неуклюжесть и наивность Кэрри становятся отличным поводом для жестоких насмешек.

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Ситуация ухудшается, когда унизительное видео с девушкой попадает в интернет. Теперь над ней смеется не только школа, но и практически каждый, у кого есть смартфон. Правда, обидчики не догадываются об одной маленькой детали. Кэрри постепенно открывает в себе телекинетические способности – возможность двигать предметы силой мысли.

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Почему новую "Кэрри" стоит посмотреть

Главное отличие новой экранизации – современный мир, в котором даже возвращение домой не гарантирует, что тебя оставят в покое.

Если в фильме 1976 года Кэрри могла хотя бы спрятаться от одноклассников за дверью собственного дома, то теперь унизительные видео и оскорбительные комментарии преследуют ее повсюду.

В ремейке 2013 года тема интернет-травли уже затрагивалась, однако Фленаган сделал ее одним из центральных элементов всей истории.

Новый режиссер – новый взгляд на экранизацию

За создание сериала отвечает Майк Фленаган – режиссер, подаривший зрителям "Призраки дома на холме", "Полуночную мессу" и "Доктора Сон".

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Его фирменный стиль – медленно нагнетать напряжение, раскрывать психологические травмы персонажей и заставлять зрителя бояться не столько монстров, сколько обычных людей.

Фленаган добавил новые сюжетные линии, расширил истории второстепенных персонажей и существенно переосмыслил финальную часть повествования.

Особенно интересно, что мать Кэрри, Маргарет Уайт, на этот раз предстает более сложной личностью. Ее поведение не оправдывают, но зрителям дают возможность лучше понять причины ее страхов и религиозного фанатизма.

Кроме того, сериал расширяет сверхъестественную составляющую истории и содержит неожиданные отсылки к другим произведениям Стивена Кинга.

Почему сериал 2026 года отличается от предыдущих фильмов

Первая экранизация "Кэрри" вышла еще в 1976 году. Режиссер Брайан Де Пальма создал культовый фильм ужасов с Сисси Спейсек в главной роли. Лента сделала ставку на напряженную атмосферу, жестокость и трагический финал.

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В 2002 году историю экранизировали для телевидения с Анджелой Беттис, а в 2013-м вышел римейк с Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур.

Новая "Кэрри" отличается от предшественников прежде всего форматом и подходом к персонажам.

Во-первых, это полноценный сериал. Вместо примерно двух часов зритель получает восемь эпизодов, в которых гораздо подробнее раскрываются отношения между героями.

Во-вторых, изменился характер главной героини. Если в предыдущих версиях Кэрри в основном была замкнутой и запуганной девушкой, то на этот раз она изначально гораздо более открыта миру и искренне стремится найти друзей.

В-третьих, история стала более современной. Соцсети, цифровое унижение и психологическое давление становятся неотъемлемой частью сюжета.

И, наконец, создатели существенно изменили развитие событий после знаменитого выпускного бала. Без спойлеров можно сказать лишь одно: не стоит рассчитывать, что знание предыдущих фильмов поможет вам предсказать все.

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Что говорят критики о новой "Кэрри"

Сериал получил преимущественно положительные отзывы, хотя некоторые решения Фленагана вызвали споры:

На Rotten Tomatoes первый сезон имеет 85% одобрительных рецензий критиков и 82% положительных оценок зрителей.

Обозревательница The Guardian Люси Менган высоко оценила новое прочтение истории. По ее мнению, сериал удачно показывает, насколько опаснее стало подростковое издевательство в эпоху интернета. Она также отметила умный сценарий и сильную игру исполнительницы главной роли.

В TheWrap новую адаптацию назвали удачным переосмыслением классического хоррора. Особенно критики похвалили Саммер Гоуэлл и Саманту Слоян, которым удалось создать эмоционально убедительные образы дочери и матери.

Впрочем, самое интересное, что сам Стивен Кинг высоко оценил работу Фленагана. Писатель назвал режиссера одним из лучших интерпретаторов своих произведений и особо отметил то, как сериал показывает влияние социальных сетей.

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