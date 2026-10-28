Навіть фанати Кінга будуть здивовані: чим нова "Керрі" відрізняється від культового фільму

Як повідомляє 24 Канал, 7 жовтня 2026 року на Prime Video вийшла нова екранізація культового роману Стівена Кінга "Керрі". Цього разу історію представили у форматі восьмисерійного психологічного горору, який уже встиг отримати високі оцінки критиків і викликати суперечки серед шанувальників письменника.

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"Керрі"

Жанр: психологічний горор, трилер, драма.

Кількість серій: 8.

IMDb: 7,9

У головних ролях: Саммер Г. Говелл, Саманта Слоян, Сієна Агудонг, Елісон Торнтон, Меттью Ліллард.

Де дивитися: Prime Video.

Про що серіал "Керрі"

"Керрі": дивитись трейлер

У центрі сюжету – сором'язлива дівчина Керрі Вайт, яка більшу частину життя провела під суворим контролем надміру релігійної матері. Після смерті батька вона вперше опиняється у звичайній школі. І тут починається справжній кошмар. Однокласники швидко знаходять собі нову жертву, а незграбність і наївність Керрі стають чудовим приводом для жорстоких насмішок.

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Ситуація погіршується, коли принизливе відео з дівчиною потрапляє в інтернет. Тепер над нею сміється не лише школа, а фактично кожен, хто має смартфон. Щоправда, кривдники не здогадуються про одну маленьку деталь. Керрі поступово відкриває в собі телекінетичні здібності – можливість рухати предмети силою думки.

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Чому нову "Керрі" варто подивитися

Головна відмінність нової екранізації – сучасний світ, у якому навіть повернення додому не гарантує, що тебе залишать у спокої.

Якщо у фільмі 1976 року Керрі могла хоча б сховатися від однокласників за дверима власного будинку, то тепер принизливі відео й образливі коментарі переслідують її всюди.

У римейку 2013 року тема інтернет-цькування вже з'являлася, однак Фленаган зробив її одним із центральних елементів усієї історії.

Новий режисер – новий погляд на екранізацію

За створення серіалу відповідає Майк Фленаган – режисер, який подарував глядачам "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічну месу" та "Доктор Сон".

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Його фірмовий стиль – повільно нагнітати напругу, розкривати психологічні травми персонажів і змушувати глядача боятися не стільки монстрів, скільки звичайних людей.

Фленаган додав нові сюжетні лінії, розширив історії другорядних персонажів і суттєво переосмислив фінальну частину оповіді.

Особливо цікаво, що мати Керрі, Маргарет Вайт, цього разу постає складнішою особистістю. Її поведінку не виправдовують, але глядачам дають можливість краще зрозуміти причини її страхів і релігійного фанатизму.

Крім того, серіал розширює надприродну складову історії та містить несподівані відсилання до інших творів Стівена Кінга.

Чим серіал 2026 року відрізняється від попередніх фільмів

Перша екранізація "Керрі" вийшла ще 1976 року. Режисер Браян Де Пальма створив культовий фільм жахів із Сіссі Спейсек у головній ролі. Стрічка зробила ставку на напружену атмосферу, жорстокість і трагічний фінал.

У 2002 році історію екранізували для телебачення з Анджелою Беттіс, а у 2013-му вийшов римейк із Хлоєю Грейс Морец та Джуліанною Мур.

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Нова "Керрі" відрізняється від попередників насамперед форматом і підходом до персонажів.

По-перше, це повноцінний серіал. Замість приблизно двох годин глядач отримує вісім епізодів, у яких значно докладніше розкривають стосунки між героями.

По-друге, змінився характер головної героїні. Якщо у попередніх версіях Керрі переважно була замкнутою та заляканою дівчиною, то цього разу вона спочатку значно відкритіша до світу й щиро прагне знайти друзів.

По-третє, історія стала сучаснішою. Соцмережі, цифрове приниження та психологічний тиск перетворюються на невіддільну частину сюжету.

І нарешті, творці суттєво змінили розвиток подій після знаменитого випускного балу. Без спойлерів можна сказати лише одне: не варто розраховувати, що знання попередніх фільмів допоможе вам передбачити все.

Що кажуть критики про нову "Керрі"

Серіал отримав переважно позитивні відгуки, хоча деякі рішення Фленагана викликали суперечки:

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На Rotten Tomatoes перший сезон має 85% схвальних рецензій критиків та 82% позитивних оцінок глядачів.

Оглядачка The Guardian Люсі Менган високо оцінила нове прочитання історії. На її думку, серіал вдало показує, наскільки небезпечнішим стало підліткове цькування в епоху інтернету. Вона також відзначила розумний сценарій і сильну гру виконавиці головної ролі.

У TheWrap нову адаптацію назвали вдалим переосмисленням класичного горору. Особливо критики похвалили Саммер Говелл і Саманту Слоян, яким вдалося створити емоційно переконливі образи доньки та матері.

Втім, найцікавіше, що сам Стівен Кінг високо оцінив роботу Фленагана. Письменник назвав режисера одним із найкращих інтерпретаторів своїх творів і особливо відзначив те, як серіал показує вплив соціальних мереж.

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