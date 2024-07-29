Новинки 2024 года: 4 захватывающих сериала для вечернего просмотра

Даша Астафьева поделилась подборкой сериалов, которые советует посмотреть другим. Это кинокартины, вышедшие в этом году.

Новинки 2024 года и интересные ленты от Netflix – безупречный вариант для просмотра на вечер. Качественный сериал, как говорит Астафьева, может и вдохновить, и поднять настроение.

Интересно 3 гениальные сериалы, которые безупречны от начала до самого конца

"Олененок"

Даша Астафьева советует хит от Netflix, завоевавший расположение экспертов и зрителей. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о бармене и комике, который стал жертвой преследований со стороны клиентки в баре. Лента также рассказывает о том, как главный герой подвергся сексуальному насилию.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

Психологический триллер рассказывает о жизни Тома Рипли, который занимается обманом и выманивает деньги у людей. Вдруг его нанимает состоятельный мужчина: он просит, чтобы Том вернул его сына домой из Европы. Рипли пользуется своим криминальным прошлым и планирует остаться в Европе навсегда.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

"Настоящий мужчина"

Чарли Крокер, который является магнатом недвижимости в Атланте, находится на пороге банкротства. Политические и деловые интересы сталкиваются, тогда как Чарли пытается защитить свою империю.

"Настоящий мужчина": смотрите трейлер онлайн

"Вражда: Капоте против лебедей"

Второй сезон сериала "Вражда" рассказывает о выдающемся писателе Трумэне Капоте и его общества светских львиц.

"Вражда: Капоте против лебедей": смотрите трейлер онлайн