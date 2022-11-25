Фестиваль традиционно станет углубленным экспресс-курсом последних событий в кинематографе Германии: зрители увидят подборку знаковых премьер и главных хитов. Позже показы пройдут в Одессе, Львове, Харькове, Черновцах и Днепре. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Новое немецкое кино. В новой реальности": программа

24 ноября фестиваль открыла картина "Комедия Штази" Леандера Гаусманна – романтическая комедия на фоне истории о диссидентстве и спецслужбах. События разворачиваются в коммунистическом восточном Берлине вокруг юноши, ведущего двойную жизнь контркультурного писателя и агента Министерства государственной безопасности (так называемого Штази). В этом году фильм стал призером Баварской кинопремии.

"Комедия Штази": смотрите трейлер

Также будет показана драма "Большая свобода" Себастьяна Майзе – призер Канн и Бронзовая премия Немецкой киноакадемии. В центре сюжета — непростая судьба мужчины, который по обвинению в гомосексуальности попадает за решетку, а с началом Второй мировой оказывается в концлагере. В главной роли – звезда немецкого кино Франц Роговский, известный из лент "Ундина", "Транзит" и "Виктория".

"Большая свобода": смотрите трейлер

Еще один взгляд на историю Германии – биографическая драма "Фальсификатор" Мэгги Перен. Основанная на реальных событиях 1942 года, картина рассказывает о молодом еврее, использующем свой талант подделки документов, чтобы помочь себе и другим избежать депортации. Фильм — участник программы Special Gala Берлинале.

"Фальсификатор": смотрите трейлер

Также зрителей ждет комедия "Рабие Курназ против Джорджа Буша" — Серебряный медведь Берлинале и Серебряная премия Немецкой киноакадемии. Главная героиня — темпераментная турчанка из Бремена, которая оказывается в самом центре мировой политики из-за стремления освободить своего сына из американской тюрьмы.

"Рабит Курназ против Джорджа Буша": смотрите трейлер

"Новое немецкое кино. В новой реальности" – уже 28-й ежегодный смотр кинематографа Германии. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.